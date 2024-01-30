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АНАЛІТИКА

RMF: Польща добилась поступок від ЄС у торговельній угоді з Україною

 

Європейський Союз продовжить безмитний режим для експорту з України до середини 2025 року, але зі змінами, вигідними для Польщі, повідомило польське видання RMF.

За його інформацією, у понеділок у Брюсселі затвердили проєкт угоди, який винесуть на розгляд Єврокомісії у середу, 31 січня.

У проєкті нової угоди передбачається повернення квот на імпорт до ЄС українського цукру, м'яса птиці і яєць, чого немає в чинній угоді. Раніше до введення обмежень на ці українські продукти закликали єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський і міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, а проти цього виступав єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Польський єврокомісар у середу також спробує добитися вигіднішого для Польщі базового періоду для розрахунку квот. Він хоче, щоб у розрахунках враховували середнє значення за останні три роки, хоча зараз "на столі" пропозиція враховувати тільки останній рік - з середини 2022 року до середини 2023 року.

Проєкт угоди також передбачає два захисні механізми: один - звичайний, а інший - у разі непередбачуваних ринкових коливань. Аварійний механізм може бути ініційований навіть однією країною, а рішення про зупинку надмірного імпорту ухвалюватиметься швидше, бо за це відповідатиме Єврокомісія і їй не потрібна буде згода з боку всіх країн Євросоюзу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща, ЄС
 

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