Фінансові новини
- |
- 30.01.24
- |
- 14:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
RMF: Польща добилась поступок від ЄС у торговельній угоді з Україною
13:37 30.01.2024 |
Європейський Союз продовжить безмитний режим для експорту з України до середини 2025 року, але зі змінами, вигідними для Польщі, повідомило польське видання RMF.
За його інформацією, у понеділок у Брюсселі затвердили проєкт угоди, який винесуть на розгляд Єврокомісії у середу, 31 січня.
У проєкті нової угоди передбачається повернення квот на імпорт до ЄС українського цукру, м'яса птиці і яєць, чого немає в чинній угоді. Раніше до введення обмежень на ці українські продукти закликали єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський і міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, а проти цього виступав єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.
Польський єврокомісар у середу також спробує добитися вигіднішого для Польщі базового періоду для розрахунку квот. Він хоче, щоб у розрахунках враховували середнє значення за останні три роки, хоча зараз "на столі" пропозиція враховувати тільки останній рік - з середини 2022 року до середини 2023 року.
Проєкт угоди також передбачає два захисні механізми: один - звичайний, а інший - у разі непередбачуваних ринкових коливань. Аварійний механізм може бути ініційований навіть однією країною, а рішення про зупинку надмірного імпорту ухвалюватиметься швидше, бо за це відповідатиме Єврокомісія і їй не потрібна буде згода з боку всіх країн Євросоюзу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Зеленського допустили участь Росії у зустрічах щодо формули миру
|У Росії на завод «Славнефть-ЯНОС» впав невідомий безпілотник
|Перезапуск БЕБ. Кабмін хоче відкласти переатестацію працівників до кінця війни
|Зеленський під час війни скасував збір на продаж ювелірних виробів, який діяв з 1997 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Нафта слабо дорожчає, Brent близько $82,5 за барель
|Умови надання компенсації за програмою «єВідновлення» можуть змінити
|Пенсії без ідентифікації в Україні платитимуть тільки до 31 березня
|Виплати ВПО, крім деяких категорій, скасували з 1 березня
|Кабмін пролонгував до 31 березня 2025 року раніше отримані аграріями кредити
|У податковій розповіли, до кого нагрянуть із перевірками цього року
Бізнес
|Apple першою отримає чипи за 2-нм техпроцесом TSMC
|Lloyds сократит 1,6 тыс. сотрудников отделений в связи с переходом клиентов на онлайн-сервисы
|Британське агентство попереджає про загрозу «зразкових» фішингових листів від ШІ
|Технологія AMD Fluid Motion Frames обіцяє на 97% більшу частоту кадрів у 1080p з новими драйверами Radeon
|Автомобіль Apple: реліз відкладений до 2028 року, безпілотне керування значно обмежене – Марк Гурман
|Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів. Це повʼязано зі штучним інтелектом
|Lamborghini ліцензувала в MIT органічний, швидкозарядний акумулятор