Озима пшениця та кукурудза виявилися збитковими у 2023 році — Agrohub

Окремі сільгоспкультури через низькі ціни і зростання витрат на логістику були збитковими за результатами продажів у 2023 році. Про це свідчать результати дослідження Agrohub.

Зерно, зібране 2022 року, компаніям довелося збувати протягом всього 2023 року, тоді як у мирні часи кінцевий продаж тогорічного врожаю відбувався максимум у травні. Фінальні продажі продукції завершилися наприкінці 2023 року.

Фактичний показник рентабельності оборотного капіталу вирощування культур (ROWC) склав 4%, тоді як прогнозне значення на початку року становило 19%.

Показник EBITDA за сезон-2022 з основних культур - у грудні 2023 року, після оновлення цін та витрат на зберігання - становить 47 $/га. Натомість прогнозні значення щодо EBITDA у лютому 2023-го були 206 $/га, коли агровиробники мали оптимістичні сподівання на стабільну роботу зернового коридору. Тобто фактичний результат менше очікуваного більше ніж в чотири рази.

Збиткові культури

Згідно з дослідженням окремі культури внаслідок низьких цін і підвищених витрат на логістику є збитковими, зокрема кукурудза (EBITDA -227 $/га, ROWC -16%), яка минулого року займала основну питому вагу у структурі сівозміни й відповідно - значний об'єм на елеваторах протягом всього періоду зберігання та витрат на це. Також збитковою за результатами сезону-2022 є озима пшениця (EBITDA -19 $/га, ROWC -16%).

Прибуткові культури

Проте олійні культури залишилися прибутковими, і найбільш з-поміж них - озимий ріпак, який був проданий ще у 2022 році та не забрав додаткових коштів на зберігання, його EBITDA становить 676 $/га, ROWC - 61%. На другому місці - соя, 225 $/га, ROWC 27%, а на третьому - соняшник, 175 $/га, ROWC 20%.

У дослідженні також йдеться про істотне зниження цін на продукцію.

Найбільше ціна знизилася на кукурудзу, на 19% (187 $/т - на початку 2023 року, 152 $/т - в середньому за сезон), а також на соняшник, на 11% (448 $/т та 397 $/т). Ціни на ріпак та сою змінилися несуттєво, на 2% (517 $/т та 505 $/т) й 1% (433 $/т та 427 $/т) відповідно.

"Враховуючи всі ці фактори, аграріям цьогоріч потрібно дуже ретельно підійти до побудови сівозміни. Доцільно буде робити акцент на тих культурах, які максимізують прибуток з одного гектара - звісно, враховуючи базові принципи грамотної сівозміни з агрономічної точки зору. Логістичні можливості та динаміку збуту, які вирішать долю наступного сезону продажів, поки передбачити важко, - коментує Оксана Боброва, керівниця напряму Agrohub Benchmarking.

У дослідженні Agrohub взяли участь 119 польових компаній із загальним земельним банком близько 2 млн га. Дослідження демонструє результати продажів врожаю-2022 станом на кінець календарного 2023 року та аналізує показники їхнього прибутку.