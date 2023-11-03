Світові ціни на продовольство в жовтні знизилися на 11% - ФАО

Світові ціни на продовольство в жовтні порівняно з аналогічним місяцем минулого року знизилися на 10,9%, порівняно з вереснем зменшення становило 0,5%, повідомляє ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

"Невелике зниження порівняно з вереснем відображає падіння індексів цін на цукор, зернові, рослинні олії та м'ясо. Водночас індекс цін на молочну продукцію перейшов до зростання", - йдеться в огляді.

Індекс цін на зернові в жовтні був на 1% нижчим за вересневий показник. У річному виразі падіння становило 17,9%. "У жовтні світові ціни на пшеницю знизилися на 1,9% з огляду на вищу, ніж очікувалося, пропозицією з боку США, а також різке загострення конкуренції між експортерами", - пояснюють експерти ФАО.

Індекс цін на рослинні олії порівняно з вереснем зменшився на 0,7%. Його зниження триває третій місяць поспіль. У річному виразі падіння становило 20,7%. Зниження цього індексу відображало падіння вартості пальмової олії, що з надлишком компенсувало зростання світових цін на соєву, соняшникову та рапсову олії, зазначають експерти.

Індекс цін на молочну продукцію, що опускався дев'ять місяців поспіль, у жовтні порівняно з вереснем зріс на 2,2%. Але в річному виразі "мінус" зберігся й становив 20,1%. У жовтні найбільшою мірою підскочили світові ціни на сухе молоко під впливом різкого зростання імпортного попиту за контрактами і з короткими, і з тривалими термінами постачання, особливо з боку країн Північно-Східної Азії. Додатковим фактором зростання цін на молочну продукцію стала обмеженість поставок молока в Західній Європі.

Індекс цін на м'ясо в місячному виразі знизився на 0,6%, у річному - на 3,4%. Спадний тренд триває четвертий місяць. "У жовтні світові ціни на свинину продовжили знижуватися, ця тенденція зберігається третій місяць поспіль, що зумовлено переважно млявим імпортним попитом, особливо з боку деяких країн Східної Азії. Додатковим фактором зниження цін стали великі обсяги експортної пропозиції з боку деяких провідних постачальників, - констатується в огляді. - Світові ціни на м'ясо птиці, навпаки, дещо зросли через те, що зберігається вплив спалахів пташиного грипу, який обмежує постачання від кількох провідних світових виробників. Споживчий попит, як і раніше, високий, оскільки м'ясо птиці залишається порівняно доступним".

Світові ціни на яловичину й баранину також дещо зросли під впливом стійко високого імпортного попиту.

Індекс цін на цукор у жовтні після двох місяців зростання знизився на 2,2%. Однак світові котирування, як і раніше, на 46,6% перевищують рівень вересня 2022 року. Падіння в жовтні зумовлене здебільшого великими обсягами виробництва в Бразилії, затримками поставок із цієї країни у зв'язку з логістичними проблемами, пояснюють експерти.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.

