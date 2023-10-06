Експорт м'яса з України наблизився до довоєнного рівня

Україна за 9 місяців 2023 року на 10% збільшила експорт м'яса. Він склав приблизно 350 000 тонн і вже наблизився до показників довоєнного 2021 року. Про це розповів перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, повідомила пресслужба відомства.

"Ми ще не досягли показника 2021 року, який був рекордним за обсягами експорту, але вже до нього наближаємося. Якщо темпи зберігатимуться, то за підсумками цього року ми на 95% вийдемо до довоєнного рівня. З урахуванням усіх обставин це є дуже гарний результат", - сказав Висоцький в ефірі телеканалу Суспільне.

Заступник міністра розповів, що Україна експортує три види м'яса: птицю, яловичину та свинину.

"Остання - більш нішевий напрям, експортується буквально менше ніж 1%. Яловичина - приблизно 5-6%, а понад 90% нашого експорту - це м'ясо птиці", - пояснив чиновник.

Географія експорту, за словами Висоцького, дуже широка, бо м'ясо високої якості. Індикатором цього є експорт продукції до країн Європейського Союзу.

М'ясо українського виробництва досить активно купують на Близькому Сході, а також у Південно-Східній Азії та Африці.

Через війну експортерам, звісно, довелося переорієнтуватися, адже частина продукції транспортувалася через морські порти. Але оскільки вартість тонни м'яса значно вища від тонни зерна, то зміна логістики не настільки позначилася на експорті цієї продукції, пояснив Висоцький.

Протягом січня-липня поточного року загальний обсяг експорту з України склав $30,3 млрд, що на 8% менше, ніж за аналогічний період 2022 року. Попри певне просідання, серед експорту товарів найкращі показники були у сільгоспсектору та продажу металу.

Так, експорт сільгосппродукції зріс до $13 млрд - це на 4,5% більше, аніж у відповідному періоді 2021 року. Але обсяги сільгоспекспорту все ж просіли в останні місяці. Найнижчий показник було зафіксовано у липні - $1,3 млрд.