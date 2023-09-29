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АНАЛІТИКА

Ринок сільгоспземель у серпні 2023 р. продемонстрував пожвавлення за угодами та площами продажу - KSE

16:46 29.09.2023 |

Новини АПК

 

Ринок сільгоспземель в Україні в серпні порівняно з червнем-липнем 2023 року продемонстрував значне пожвавлення за кількістю угод і площ. Загальна кількість земель в обігу тримається в межах 1,06% усіх сільгоспугідь на підконтрольних Україні територіях повідомили аналітики Київської школи економіки (KSE) в аналітичному огляді, підготовленому за підтримки Програми USAID Агро.

"Ринок земель сільгосппризначення в Україні демонструє стійкість і потенціал для розвитку, незважаючи на тиск умов воєнного часу та обмежений формат роботи на першому етапі, адже право купувати землю для сільгоспвиробництва до 1 січня 2024 року мають лише фізичні особи-громадяни України та не більш як 100 га с/г земель в одні руки", - зазначив віцепрезидент Київської школи економіки з економічної освіти Олег Нів'євський.

Згідно з повідомленням, з моменту відкриття ринку землі 1 липня 2021 року станом на 31 серпня 2023 року було укладено 165,7 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею понад 365,6 тис. га.

Середньозважена ціна під час купівлі сільгоспземлі в серпні 2023 року дещо знизилася і становила 38,34 тис. грн/га проти 38,7 тис. грн/га в липні. Водночас ціна оренди комунальних земель на електронних аукціонах у серпні 2023 року порівняно з попереднім місяцем зросла на 23% - з 6,8 тис. грн/га до 8,4 тис. грн/га.

Податкові надходження місцевих бюджетів від землі перевищили минулорічний показник на 6%, хоча й не зросли так, як усі податкові надходження (22%). У середньому земля генерує десяту частину сукупних податкових надходжень громад, проте є області, в яких цей показник набагато вищий. Найбільше доходів від землі в липні 2023 року отримали громади Кіровоградської (22%), Одеської (17%) та Дніпропетровської (16%) областей.

Угоди купівлі-продажу сільгоспземлі в серпні 2023 року укладалися переважно з так званими товарними землями (48% транзакцій) і землями для ведення особистого селянського господарства (45%). Кількість угод оренди землі втричі перевищувала кількість угод купівлі-продажу сільськогосподарських земель.

Аналітики стверджують, що це досить обнадійливі показники роботи ринку землі. Загалом темпи розвитку ринку відповідають очікуванням, проте головні переваги ще попереду.

Впровадження другого етапу ринку, а саме відкриття ринку сільгоспземель для юридичних осіб з 1 січня 2024 року, забезпечить щорічний приріст ВВП у межах 1-2,7% протягом наступних трьох років, прогнозують у KSE.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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