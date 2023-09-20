Українська агропродукція відповідає всім стандартам якості - експерт

Українська агропродукція відповідає всім стандартам якості, у тому числі стандартам Європейського Союзу.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Речі, які намагаються нав'язати політики в цьому аспекті, дійсно можуть зашкодити нашій репутації, як експортера. Але світ, який купує українську продукцію, знає, що вона відповідає всім стандартам (якості - авт.)", - сказав він.

Марчук зазначив, що в умовах євроінтеграції Україна взяла на себе ряд зобов'язань, у тому числі з вирощування і по зберіганню сільськогосподарських культур.

"Нагадаю, що 22 країни Єврозони виступили категорично проти продовження заборони на імпорт української продукції саме зернової групи. Тобто кормової кукурудзи та продовольчої пшениці, які вони використовують для забезпечення роботи та життєдіяльності тваринницького сектору та вироблення продукції: макаронів та хліба", - додав експерт.

Він підкреслив, що якби українська аграрна продукція дійсно не відповідала стандартам якості, то в України припинили б купувати продовольство.

Марчук зауважив, що до повномасштабного вторгнення українські аграрії експортували приблизно до 60 млн т продовольства щороку в різні країни світу, при цьому заяви про нібито низьку якість українського зерна почали лунати лише у 2023 році.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2023 року Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

Єврокомісія оголосила 15 вересня, що ЄС не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо українського зерна. Після цього Польща, Угорщина та Словаччина заявили про рішення одноосібно блокувати імпорт української агропродукції.

Перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко заявила 18 вересня, що Україна подала вимоги про проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в межах СОТ.

У Мінагрополітики 19 вересня повідомили, що Кабінет Міністрів схвалив нову процедуру експорту кукурудзи, ріпаку, соняшнику та пшениці, відповідно до якої потрібно отримати ліцензію Мінекономіки за погодженням з Мінагрополітики, щоб постачати ці культури до п'яти держав - членів Європейського Союзу, що межують з Україною.

Польські ЗМІ 20 вересня повідомили, що в українському зерні нібито було виявлено: сальмонелу, пестициди, мікотоксини, а також важкі метали. Зокрема, у Вищій контрольній палаті Польщі заявили, що третина досліджуваного українського зерна містила шкідливі для здоров'я речовини.