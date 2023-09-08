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Світові ціни на продовольство в серпні порівняно з липнем знизилися на 2,1% - ФАО

12:29 08.09.2023 |

Новини АПК

 

Світові ціни на продовольство, що зросли в липні на 1,3%, у серпні повернулися до колишнього тренду - знизилися в місячному вираженні на 2,1%, повідомляють в огляді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).


Індекс світових цін на продовольство в серпні становив 121,4 пункту, що на 2,1% нижче за показник липня і на 24% нижче максимального рівня березня 2022 року. "Таким чином, зростання індексу, що спостерігалося попереднього місяця, було нівельовано. Зафіксоване зниження зумовлене падінням цін на молочну продукцію, рослинні олії, м'ясо та зернові на тлі помірного зростання індексу цін на цукор", - ідеться в документі.

Індекс цін на зернові в серпні знизився на 0,7% порівняно з липнем і на 14,1% у річному вираженні. Світові ціни на пшеницю впали на 3,8%, що здебільшого пояснюється збільшенням пропозиції внаслідок активних сезонних постачань врожаю з кількох провідних країн-експортерів у Північній півкулі. Ціни на кукурудзу знижуються сьомий місяць поспіль і досягли мінімального значення з вересня 2020 року.

Ціни на рис, навпаки, зросли на 9,8% порівняно з липнем і стали максимальними за останні 15 років. Це пов'язано зі збоями в торгівлі, зафіксованими після введення Індією в липні заборони на експорт індійських сортів білого рису.

Індекс цін на рослинні олії в серпні знизився на 3,1% порівняно з липнем після короткострокового підвищення в липні. Це стало віддзеркаленням падіння світових цін на пальмову, соняшникову, соєву та рапсову олію. Так, світові ціни на соняшникову олію зменшилися майже на 8% через ослаблення імпортного попиту на тлі високого обсягу пропозиції від основних експортерів.

Індекс цін на молочну продукцію минулого місяця знизився на 4%. Падіння триває восьмий місяць поспіль. Порівняно із серпнем минулого року воно становило 22,4%. У серпні найбільше подешевшало сухе незбиране молоко, що зумовлено значними обсягами пропозиції, особливо з боку Океанії, в період сезонного зростання виробництва і під впливом зниження обсягів імпортних закупівель Китаєм.

Світові ціни на сухе знежирене молоко досягли найнижчого рівня з середини 2020 року у зв'язку з млявим імпортним попитом і слабкою ринковою активністю в Європі. Світові ціни на вершкове масло і сир також опустилися під впливом схожих факторів.

Індекс цін на м'ясо в серпні знизився на 3% порівняно з липнем і на 5,4% - в річному вираженні. Найбільше зниження продемонстрували ціни на баранину, здебільшого під впливом різкого зростання експортної пропозиції, насамперед з боку Австралії, а також ослаблення попиту з боку Китаю. Падіння цін на свинину пов'язане, перш за все, з низьким попитом з боку провідних країн-імпортерів і значною експортною пропозицією в Європі на тлі скорочення обсягу продажу на внутрішньому ринку. Ціни на м'ясо птиці знижувалися через значну пропозицію, особливо з боку Бразилії. Яловичина дешевшала у зв'язку з високою чисельністю поголів'я забійних тварин у низці провідних країн-виробників і слабким імпортним попитом.

Індекс цін на цукор у серпні підвищився на 1,3% порівняно з липнем і на 34,1% - у річному вираженні. Це спричинено, головним чином, зростанням занепокоєння у зв'язку з погодним явищем Ель-Ніньо, яке може призвести до зменшення очікуваних обсягів виробництва у світі.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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