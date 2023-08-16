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Цьогоріч світовий імпорт продовольства сягне $1,98 трильйона – ФАО
10:58 16.08.2023 |
За прогнозами, у 2023 році світовий імпорт продовольства сягне 1,98 трлн доларів, що на 1,5% перевищить рекордний показник 2022 року.
Про це сказав головний економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Максімо Тореро в інтервʼю Укрінформу.
«За прогнозами, у 2023 році світовий імпорт продовольства сягне 1,98 трильйона доларів США, що на 1,5%, або на 28,9 мільярда доларів США, перевищить рекордний показник 2022 року, який оцінювався в 1,95 трильйона доларів США. Попри досягнення нового абсолютного максимуму, очікується, що темпи зростання значно сповільняться порівняно з 2022 і 2021 роками, коли зростання досягло 11% і 18% відповідно», - зазначив Тореро.
На його думку, країни з високим рівнем доходу зможуть компенсувати зростання витрат на продовольство, тоді як країни з доходом вище середнього та низьким зосередяться на постачанні основних харчових продуктів, зменшуючи кількість та якість свого продовольчого імпорту.
«Країни, що розвиваються, які є чистими імпортерами продовольства, найбільш вразливі до зростання світових цін на продовольство. Серед них - країни на південь від Сахари, які вже стикаються з серйозними проблемами відсутності продовольчої безпеки, і навіть голодом та мають найбільший ризик подальшого погіршення ситуації», - зауважив Тореро.
За його словами, крім складних економічних умов, більшість цих країн також страждають від конфліктів.
"Як зазначається в останньому спільному звіті ФАО «Гарячі точки голоду» («Hunger Hotspots»), опублікованому у червні, до країн з катастрофічною ситуацією належать Ефіопія, Нігерія, Сомалі та Південний Судан. До цієї групи також входять Афганістан та Ємен", - поінформував Тореро.
Як повідомлялося, світові ціни на продовольство зросли у липні 1,3% після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи та обмежень на експорт рису з Індії.
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