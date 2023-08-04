Блокада «зернового коридору»: Українські агрохолдинги зменшують посів озимих через труднощі з експортом зерна

Великі українські агрокомпанії скорочують площі під посів озимих культур після того, як Росія заблокувала роботу "Чорноморської зернової ініціативи", що значно ускладнило експорт збіжжя.

Альтернативні маршрути експорту коштують фермерам значно дорожче і не можуть задовольнити попит у повній мірі, а українські порти на Дунаї також зазнають обстрілів, пише Bloomberg.

"З зерновими повна катастрофа. Ми точно можемо спостерігати зниження посівів озимої пшениці, ячменю та озимого жита", - підтверджує голова Українського клубу агробізнесу Роман Сластьон.

Українські агрохолдинги ІМК та HarvEast вже скорочують посіви озимої пшениці. ІМК планує засіяти майже на третину менше і взагалі відмовилася від посіву озимого ріпаку, розповів генеральний директор компанії Алекс Ліссітса. Водночас агрохолдинг "Астарта" також зменшив посіви цієї культури.

"Наразі неможливо продати будь-яке зерно, оскільки ціни нижчі за собівартість виробництва", - сказав Ліссітса.

За його словами, урожай накопичується в силосних мішках на полях, оскільки його ніде зберігати. Російські атаки на українські річкові порти ускладнюють проблеми з його експортом, оскільки власники суден починають остерігатися заходити до них.

"Ми просто зберігаємо його в надії, що зможемо продати пізніше. Усі намагаються експортувати через Дунай, але там є обмеження", - додав Ліссітса.

Компанія HarvEast, яка втратила значну частину земельного банку через російське вторгнення, планує вилучити з обробітку приблизно 10-15% своїх найменш продуктивних площ.

"При нинішніх цінах на сільгосппродукцію, враховуючи проблеми з логістикою для українських аграріїв і враховуючи обсяги врожаю, який ми отримуємо з малопродуктивних земель, заробити на ньому буде неможливо", - сказав гендиректор HarvEast Дмитро Скорняков.

Зокрема, у Київській області компанія планує посіяти озимої пшениці вдвічі менше, ніж минулого сезону.

Поки що точний вплив на посівні площі озимих пшениці, ячменю та ріпаку невідомий, оскільки дощі затримують збирання врожаю. Серпень і вересень - ключовий період посіву озимих культур в Україні.

Відтак, ухвалені протягом наступних тижнів рішення щодо посівів озимих пшениці, ячменю та ріпаку матимуть наслідки для врожаю 2024 року. Скорочення посівів може вдарити як по доходах української економіки під час війни, так і по світовому ринку основних продуктів харчування.

За даними Міжнародної ради по зерну, загальне виробництво зерна в Україні цього року вже впало на 37% порівняно з довоєнним рівнем. Війна також позбавила Україну частини земель та перервала польові роботи, оскільки перед фермерами постало завдання знешкодити бомби та міни.