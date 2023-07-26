П'ять портів у країнах Балтії готові долучитися до експорту українського зерна

Країни Балтії готові надати потужності п'яти великих портів на власні території для участі в безпечному експорті українського зерна на світові ринки.

Про це у Твіттері повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс, передає Укрінформ.

Країни офіційно звернулися до Єврокомісії з проханням скористатися Балтійським шляхом для вирішення проблем, що виникли після відмови Росії продовжувати Чорноморську зернову ініціативу.

«Балтійські країни мають п'ять портів, які можуть використовуватися для безпечного транспортування набагато більшої кількості українського зерна. Ми офіційно пропонуємо, щоб Європейська Комісія допомогла нам збільшити спроможності залізниці для Балтійського шляху», - написав литовський урядовець.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, сьогодні у Брюсселі представниця Єврокомісії Міріам Гарсіа Феррер підтвердила, що Єврокомісія отримала відповідне звернення від країн Балтії щодо організації Балтійського шляху для транспортування українського збіжжя, відповідні пропозиції наразі вивчаються.

Сьогодні ж пропозиції щодо залучення балтійських портів до транспортування українського врожаю зерна для його подальшого експорту на світові ринки були розглянуті на рівні Ради міністрів ЄС із сільського господарства й рибальства, включаючи можливість виділення субсидій для розвитку залізничного сполучення між країнами ЄС на кордонах з Україною та портами Балтії, а також перенесення значної кількості митних та прикордонних процедур з пропускних пунктів на кордонах цих країн з Україною безпосередньо до балтійських портів, де існує розвинута інфраструктура для прискорення в оформленні продовольчого експорту з України.

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року. Уряди згаданих країн, зокрема, Польщі, наполягають на продовженні такої заборони на імпорт українського продовольства, принаймні, до кінця поточного року, за збереження можливості транзиту українського зерна через «коридори солідарності» до інших країн ЄС та на світовий ринок.

Із 19 липня РФ здійснює цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в українських портах. Пошкоджень зазнала інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників. Окрім того, Росія погрожує атаками на цивільні судна, котрі прямуватимуть в українські порти.

Як повідомлялося, у США на тлі низки ударів Росії по Одесі, дунайській інфраструктурі та інших зловмисних дій Кремля вважають, що РФ готує операцію під чужим прапором у Чорному морі.