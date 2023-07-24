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Аграрії просять Єврокомісію створити «зелені коридори» для експорту українського зерна
17:10 24.07.2023 |
Українська зернова асоціація офіційно звернулася до виконавчого віцепрезидента, комісара з питань торгівлі Єврокомісії Валдіса Домбровскіса з пропозицією оптимізувати альтернативні маршрути експорту зерна з України до європейських портів з подальшим відвантаженням до третіх країн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗА.
Зазначається, що в асоціації пропонують Єврокомісії збільшити експорт «Шляхами солідарності» на 1-1,5 млн т на місяць, компенсувавши частину витрат європейських перевізників та портів, що здійснюють транзит українського зерна.
На думку аграріїв, це приведе до суттєвого зменшення вартості перевезення зерна та дасть можливість українським аграріям беззбитково вивезти надлишки зерна до країн, що потребують українського зерна, та стабілізувати глобальну продовольчу безпеку.
УЗА просить ЄС запровадити «зелені коридори» для української сільськогосподарської продукції до морських портів країн Балтії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії. Зокрема, аграрії пропонують перенести санітарний, фітосанітарний та ветеринарний контроль з пунктів пропуску на кордоні з Україною на територію країни призначення.
Крім цього, в асоціації просять запровадити субсидії від Європейської комісії для компенсації європейським перевізникам додаткових логістичних витрат на транзитні перевезення та часткової компенсації європейським портам так званих портових витрат на українське зерно.
Україна зіткнулися з нагальною потребою додатково збільшити пропускну спроможність «Шляхів солідарності» приблизно на 1-1,5 млн т зерна на місяць у зв'язку зі зривом Чорноморської зернової ініціативи росіянами. Це можна зробити за рахунок експорту зерна через порти країн Балтії (Клайпеда та інші), Німеччини (Росток, Гамбург), Нідерландів (Роттердам), Хорватії (Рієка), Італії (Трієст) та Словенії (Копер).
Ці маршрути мало задіяні через складність і вартість логістики порівняно з іншими маршрутами. Різниця в ціні становить приблизно 30-40 євро/т.
В УЗА нагадують, що у 2022 році Україна зібрала понад 73 млн т зернових та олійних культур, а експорт у сезоні 2022/2023 року становив близько 58 млн т. Понад 29 млн т зернових та олійних було експортовано українськими чорноморськими портами у межах «Зернової ініціативи», трохи більше 15 млн т - дунайськими портами і близько 14 млн т - залізницею та автотранспортом.
Цього року українські виробники можуть зібрати близько 69 млн т зернових та олійних культур, а прогнозований обсяг експорту у 2023/2024 маркетинговому році може скласти близько 45 млн т. Також Україна експортує олію та шроти - близько 9-10 млн т на рік.
Як повідомлялося, «Шляхи солідарності» ЄС були організовані на кордонах з Україною у відповідь на морську блокаду Росією українських чорноморських портів, через які до війни здійснювався експорт українського збіжжя на світовий ринок.
Дія угоди про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море», яку уклали Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина у липні 2022 року, завершилась 18 липня 2023 року. Аналогічну угоду уклали ООН, Туреччина та Росія.
Російська сторона 17 липня 2023 року направила Туреччині, Україні та ООН свої заперечення щодо продовження «зернової угоди» та де-факто припинила її дію.
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