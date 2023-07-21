Україна просить ЄС субсидувати перевезення української агропродукції у віддалені європейські порти - міністр агрополітики

Україна давно працює над розвитком альтернативних каналів експорту української агропродукції через далекі європейські порти, і для забезпечення їхньої конкурентоспроможності просить Європейську Комісію субсидувати такі перевезення, заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

"Це нормальна робоча схема, яка, сподіваюся, може бути застосована цього сезону. Без такої компенсації довезти українське зерно, наприклад, до портів Гамбурга неможливо і економічно нерентабельно", - сказав міністр в ефірі телемарафону "Єдині новини".

На його думку, такий механізм дозволить збільшити перевезення коридорами солідарності і вирішить економічну складову питання. Це рішення може бути ухвалене найближчим часом, вважає Сольський.

Говорячи про перспективи експорту української агропродукції через порти Хорватії, він підтвердив, що запропонована ініціатива є життєздатною, але частково, оскільки один порт не вирішить усіх проблем.

"Цей маршрут пролягає, умовно, через Закарпаття, Угорщину і орієнтований на перевезення контейнерів. Для України це не новинка. Є компанії, які випробували маршрут. Але його пропускна здатність обчислюється сотнями тисяч (тонн), а Україні потрібно транспортувати мільйони. Ми спробуємо задіяти цей порт за підтримки Європейського Союзу, не відкидаємо можливості залучення до роботи портів на Адріатичному морі, а також словацьких, польських, латвійських, німецьких та голландських", - пояснив міністр агрополітики.

Відповідаючи на запитання щодо можливості більшого використання румунських національних вод, Сольський зазначив, що вони вже активно використовуються каналами на Дунаї, які пролягають через Румунію, такі як Сулина, проте загалом зазначив, що питання безпеки проходу суден знаходяться не в компетенції Мінагрополітики.

Говорячи про ухвалене аграрними міністрами Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини та Румунії рішення щодо продовження обмежувальних заходів на імпорт української агропродукції після 15 вересня, Сольський заявив, що це рішення є "неправильним і потрібно шукати інші механізми взаємодії, що зараз і робиться українською стороною".

"Ми з повагою ставимося до цих держав, тому що вони багато для нас роблять і, сподіваюся, ще робитимуть. Але нам, думаю, необхідно щодня нагадувати, що умови, в яких працюють наші фермери та фермери сусідніх країн непорівнянні. Це потрібно враховувати", - сказав він.

За інформацією міністра, існує домовленість про вирішення подібних питань у рамках координаційної групи з експорту української продукції, що діє при ЄС, учасниками якого є представники всіх прифронтових країн.

Сольський запевнив, що Україна спробує обійтись без застосування зустрічних обмежувальних санкцій до сусідніх держав.

"У наших сусідів вибори. Вибори - це завжди багато заяв, які не зовсім відповідають дійсності. Це відбувається у всіх країнах, зокрема, і в Україні. В умовах війни ми оцінюємо все набагато болючіше, ніж інші країни, як і ціну популізму. Це такий наслідок війни. Тому ми намагаємося з тверезою головою та твердим наміром захистити наших фермерів та інтереси", - наголосив міністр і додав, що час на гідний вихід із ситуації у всіх ще є.

Міністр наголосив на високому рівні міжнародного співробітництва, зокрема, з Румунією. "Вони (румунська влада - ІФ-У) оперативні, конструктивні, ділові і можуть бути прикладом для багатьох. Хочу нагадати, що це була єдина держава, яка не ввела односторонніх обмежень (на постачання української агропродукції - ІФ-У), хоча найбільше українського зерна йшло саме через Румунію", - зазначив він.

Водночас Сольський нагадав, що ніхто зі східноєвропейських країн не говорить про обмеження транзиту, який має максимально добре працювати. Незважаючи на це, Україна має зауваження до транзиту через деякі країни, вони не ховаються, а обговорюються в рамках комісії.