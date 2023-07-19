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АНАЛІТИКА

Польща не має наміру знімати ембарго на постачання сільгосппродукції з України - прем'єр

 

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запевнив у середу, що Варшава не має наміру відкривати кордони для сільгосппродукції з України.

"Ми бережемо наше сільське господарство, тому не відкриваємо кордони для сільськогосподарських товарів з України", - наводить у середу його слова Польське радіо.

"Війна в Україні справляє дедалі серйозніший вплив на аграрний ринок, і це негативно позначається на поляках, тому ми запровадили ембарго на товари з України", - сказав Моравецький.

Він визнав, що "через кілька місяців ЄС має намір знову відкрити кордони для ввезення зерна з України".

"Ми на це не згодні, ми не відкриємо кордони й не допустимо дестабілізації нашої економіки. Ми зобов'язані захищати польські інтереси й наше сільське господарство", - наголосив прем'єр-міністр Польщі.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш повідомив, що на зустрічі аграрних міністрів було досягнуто згоди й підписано петицію про продовження заборони на ввезення чотирьох видів зернових з України до кінця 2023 року.

"Обмеження імпорту зерна з України не позначилося на транзиті. В лютому транзит кукурудзи становив 114 тис. тонн, а в червні - 260 тис. тонн. Тому рішення Європейської Комісії про відкриття кордонів 15 вересня не є змістовно обґрунтованим", - процитувало слова Телуша міністерство сільського господарства Польщі у твіттері.

За інформацією польського міністра, на зустріч аграрних міністрів до Варшави були запрошені міністри України та Молдови, але вони не змогли приїхати через об'єктивні причини. Польський міністр висловив сподівання на зустріч у майбутньому.

"Ми хочемо допомогти Україні в транзиті. Ми знаємо, що ця війна - війна, яку ми маємо виграти", - сказав Телуш і додав, що перемоги в ній буде досягнуто, коли буде "впроваджено рішення, які допоможуть нам у цьому".

Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія і Румунія за згодою з Єврокомісією (ЄК) з 2 травня заборонили імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Проблеми у сільгоспвиробників із низки країн Європи, пов'язані з надлишком українського зерна та іншої сільгосппродукції на ринках країн Східної Європи, виникли в перші місяці 2023 року. Великою мірою їх спровокувало тимчасове скасування з боку ЄС митних зборів на імпорт зерна та олійних культур з України. У зв'язку з цим заходом Брюсселя імпорт агропродукції з України в прикордонні держави істотно зріс.

Українська продукція, зокрема зерно, соняшник, яйця, м'ясо птиці, цукор, яблука і яблучний сік, ягоди, борошно, мед і макарони, в безпрецедентних кількостях почала осідати на прилавках у цих країнах, що призвело до різкого падіння цін і сильно вдарило по фермерах у цих країнах.

Тим часом, як заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки і торгівлі Юлія Свириденко в середу на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), Україна категорично проти продовження Євросоюзом дискримінаційної заборони на постачання низки агротоварів у Польщу, Угорщину, Словаччину, Болгарію та Румунію після 15 вересня.

За її словами, заборона експорту пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику до зазначених п'яти країн є "дискримінаційною з боку найближчих сусідів, особливо коли Україна має ворога на морі".

Відповідаючи на запитання про те, що буде, якщо заборону все-таки продовжать, перша віцепрем'єр заявила, що в такому разі Україна буде змушена розглянути дзеркальні заходи.

"Не хотілося б уголос говорити і вважати, що це реалістичний крок, але думаємо, що деякі дзеркальні заходи можуть бути застосовані", - сказала Свириденко.

"Не хотілося б уголос говорити і вважати, що це реалістичний крок, але думаємо, що деякі дзеркальні заходи можуть бути застосовані", - сказала Свириденко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

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