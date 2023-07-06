Експорт українського борошна у 2023 р. може сягнути 150 тис. тонн - галузева асоціація

Українські борошномели і виробники круп почали освоюватися і закріплюватися на нових ринках і збільшувати обсяги експорту, у 2023 році вони можуть поставити на зовнішні ринки 150 тис. тонн борошна, повідомив голова правління об'єднання "Укрхарчопром", директор союзу "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

"У календарному 2021 році ми експортували 102 тис. т борошна, у 2022 році активний експорт розпочався з вересня і сягнув 80 тис. тонн. За п'ять місяців цього року вже експортовано 74 тис. тонн. З такою динамікою ми бачимо можливість до кінця року експортувати 150 тис. тонн борошна", - сказав він під час дискусії про перспективи експорту під час війни, яку провів Інститут економічних досліджень і політичних консультацій.

За його інформацією, війна внесла суттєві зміни в експорт борошномельно-круп'яної продукції та висівок. Раніше цю продукцію вивозили морем з основних баз відвантаження в Херсоні, Миколаєві, Одесі. Традиційними імпортерами українського борошна і круп були ОАЕ, Палестина, Сомалі, Ізраїль, висівок - Туреччина, куди їх прямувало 95% морським шляхом.

Війна внесла суттєві корективи в географію збуту цієї продукції, і сьогодні найбільшими імпортерами українського борошна є Молдова, Польща, Палестина, Румунія, Хорватія і Туреччина, розповів Рибчинський.

До країн ЄС, зокрема Польщі, Румунії, Німеччини, Іспанії, Португалії, активно експортуються крупи. За минулий рік на зовнішні ринки було поставлено 68 тис. тонн круп, за п'ять місяців 2023 року - 38 тис. тонн.

Водночас Рибчинський наголосив на зміні способів відправки борошна і круп на експорт.

"Ми не користуємося "Чорноморською зерновою ініціативою" і Дунайськими портами. Там оренда одного зернового складу на відстані від причальної стінки в 5-10 км може коштувати $100 тис. на місяць. Тому логістика, пов'язана з роботою на Дунаї, з'їдає всі можливі заробітки", - сказав експерт і додав, що основний експорт борошна і круп здійснюється автомобільним транспортом і лише 15% залізницею.

За словами керівника галузевої асоціації, під час перетину західних кордонів експортери відчувають проблеми. Незважаючи на електронну чергу, автомобілі з продукцією стоять у чергах по 2-3 тижні.

"Це призвело до втрати великих контрактів із польськими та румунськими торговельними мережами, куди українські постачальники не змогли забезпечити своєчасну поставку продукції. Нині українським борошномелам доводиться працювати переважно з промисловими переробниками", - пояснив Рибчинський.

Водночас він зазначив, що на українському ринку вже з'явилися польські макаронні вироби, вироблені з українського борошна.