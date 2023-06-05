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АНАЛІТИКА

Україна у травні збільшила експорт молочної продукції – Асоціація виробників

23:02 05.06.2023 |

Новини АПК

 

За попередніми даними Державної служби статистики України, у травні 2023 року Україна експортувала близько 9,76 тис. т молочної продукції, що на 29,78% більше, ніж у квітні цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Зазначається, що у травні Україна експортувала молочної продукції на 22,53 млн дол., що на 16,05% більше, ніж у квітні цього року. Основними експортними категоріями в грошовому еквіваленті стали: сухе і згущене молоко (частка у загальній сумі виручки 25,57%), молоко та вершки незгущені (21,89%), молочна сироватка (16,75%) та морозиво (14,68%).

У травні Україна експортувала 2,14 тис. т молока та вершків незгущених, що на 22,37% більше в натуральному обсязі, ніж у квітні. Експортна виручка по цій позиції становила 1,22 млн дол., що на 19,27% більше до попереднього місяця. Основним покупцем українського молока і вершків була Молдова, куди українські підприємства відвантажили 93,2% обсягів експорту.

Експорт сухого і згущеного молока у травні зріс до 2,49 тис. т (на 39,23% більше, ніж у квітні). Виручка від експорту цього виду продукції зросла до 6,03 млн дол. (+35,69%). Близько 62% експорту сухого і згущеного молока було відправлено в напрямку ЄС.

У травні Україна експортувала 321 т кисломолочних продуктів на суму 397 тис. дол., що на 37,59% більше в натуральних обсягах, і на 32,75% більше в грошовому еквіваленті. Близько 99,6% експортованого товару було відправлено в Молдову, ОАЕ і Вірменію.

Експорт молочної сироватки з України зріс на 36,64% до 1,63 тис. т. Виручка від експорту цього виду продукції становила 1,02 млн дол., що на 26,82% більше, ніж у квітні. Головними напрямками збуту молочної сироватки в травні були Китай (30,6%), Польща (26%), а також Малайзія, Йорданія, Лівія, Філіппіни, В'єтнам, Саудівська Аравія, Туреччина, Ліван і Молдова, куди було відвантажено 44% товару.

Експорт українських сирів зріс до 705 т (+27,04%), а виручка зросла до 3,24 млн дол. (+20,66%). На частку Молдови і Казахстану прийшлося близько 80,38% сирного експорту України.

У травні Україна експортувала 1,43 тис. морозива, що на 62,78% більше, ніж у квітні. Виручка склала 4,52 млн дол., що на 62% більше порівняно з попереднім місяцем. Левова частина українського експорту морозива прийшлася на ЄС (53%) і Молдову (30,42%).

У травні українські постачальники скоротили поставки вершкового масла та казеїну на зовнішні ринки. Експорт вершкового масла становив 558 т на суму 4,28 млн дол. Це майже на 45% менше в натуральних обсягах і на 48% менше у грошових обсягах. Головними напрямками експорту масла були Молдова та Азербайджан, куди було відвантажено 61% товару.

Обсяги експорту казеїну та казеїнатів минулого місяця склали 476 т на суму 3,2 млн дол. Натуральні обсяги експорту товару скоротилися на 23%, а виручка зменшилася на -39,54%. Переробники скорочують обсяги виробництва технічного казеїну в умовах зниження цін на товар.

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі припускає, що імовірною причиною збільшення загальних обсягів експорту української молочної продукції в травні стало скасування урядами Польщі, Угорщини, Словаччини і Болгарії заборони на ввезення агропромислової продукції з України.

Більшість молочних продуктів, які ввозяться в ЄС з України, в подальшому постачаються на ринки третіх країн через чорноморські або дунайські порти Румунії або балтійські порти Польщі. Попит на молочну продукцію на ринку ЄС обмежений, а українські товари не цікаві місцевим споживачам. На складах європейських країн накопичилось стільки біржових товарів, що вони покривають попит на внутрішньому ринку. Ймовірно, збільшення обсягів експорту вершкового масла з України стримує занадто велика пропозиція на цей товар у Європі. Дешеві європейські сири і вершкове масло привабливі для клієнтів на зовнішніх ринках і вони створюють конкуренцію продукції українських експортерів.

У травні Україна скоротила обсяги імпорту молочних продуктів до 4,97 тис. то (-4,2%). Скорочення відбулося переважно за рахунок зменшення поставок в Україну молока і вершків тривалого зберігання, сирів, згущеного молока з європейських країн.

Україна у травні не імпортувала казеїн та казеїнати. Однак європейські країни збільшили поставки в Україну вершкового масла до 74 т (+25,19%), кисломолочних продуктів - до 829 т (+11,37%) і молочної сироватки - до 567 т (+7,14%).
 

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