Фінансові новини
- |
- 24.05.23
- |
- 03:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угорщина – єдина країна, яка не відкликала односторонні обмеження аграрного імпорту з України
22:41 23.05.2023 |
Угорщина залишається єдиною з країн-сусідів України, яка до сьогодні зберігає односторонні обмеження проти українського сільськогосподарського імпорту.
Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявила речниця Європейської комісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Є все ще одна країна, яка не скасувала одноосібні заходи проти аграрного експорту з України. Це не обов'язково має відбиватися на українському транзиті (зерна - ред.), і не стосується усього ЄС. Але ми запропонували пакет допомоги за умови, що односторонні заходи мають бути відкликані. Країна, яка цього не зробила - Угорщина», - зазначила речниця Єврокомісії, відповідаючи на запитання журналістів.
Вона нагадала, що 28 квітня Єврокомісія погодила з чотирма країнами-сусідами України - Болгарією, Угорщиною, Польщею і Словаччиною, - пакет заходів, який мав виконуватися після того, як згадані країни скасують свої одноосібні дії проти аграрного імпорту з України. Цей пакет також включав пряму допомогу для фермерів, що постраждали, в п'яти країнах, включаючи Румунію.
«Ми мали презентацію цих заходів за участі різних країн 3 травня. Тоді ми обговорили пакет допомоги на 100 мільйонів євро та умови його розміщення. На цей момент, ми все ще чекаємо на усунення певних односторонніх заходів, які були запроваджені, до того, як ми зможемо зробити наступний крок», - додала Феррер.
Вона зауважила, що ці гроші виділяються з так званого сільськогосподарського резерву ЄС у розмірі 450 мільйонів євро на рік.
«Ми вже використали частину цієї суми для першого пакету допомоги (56 мільйонів євро - ред.), який ми представили у березні. Зараз ми запропонували ще 100 мільйонів євро для другого пакету і також - менш значні суми для країн, що були вражені іншими ринковими ситуаціями та кризами. Тож нам ще доступно більше половини цієї суми і ми готові її використати, якщо виникне інша криза або ситуація, які цього потребуватимуть», - зазначила речниця Єврокомісії.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи отримала Єврокомісія лист від кількох країн-членів, які висловлюють протест проти виділення допомоги з сільськогосподарського резерву країнам, які вдаються до шантажу навколо транзиту зерна з України, речниця підтвердила, що Єврокомісія отримала таке звернення.
«Я можу підтвердити, що Єврокомісія отримала такий лист у травні, тобто цього місяця. Ми невдовзі надамо відповідь. Але я не можу заздалегідь передбачати в цей момент, якою буде така відповідь», - сказала речниця Єврокомісії.
Як повідомлялося, Європейська комісія 2 травня оголосила про запровадження "виключних та тимчасових" запобіжних заходів проти імпорту з України, які обмежують надходження сільськогосподарських товарів українського виробництва до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмеження стосуватимуться чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, що походять з України - і будуть чинними до 5 червня 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС виплатив Україні чергові 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд
|Надання Україні F-16 є пріоритетом для США – Держдеп
|У НАТО обговорюють «гарантії безпеки» для України за аналогією з Ізраїлем – WSJ
|Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд виділив 588 мільйонів на 26 проєктів відновлення
|Угорщина – єдина країна, яка не відкликала односторонні обмеження аграрного імпорту з України
|Озброєння і техніку для ЗСУ закуповуватиме Агенція оборонних закупівель
|Мінфін на аукціонах ОВДП 23 травня залучив до держбюджету 3,17 млрд грн, $208,3 млн
|НКРЕКП затвердила двоетапне підвищення тарифів на розподіл е/е для обленерго з 1 до 30 червня та з 1 липня до 31 грудня
|«Ми не прив’язані до календаря». Голова НБУ про перспективи скасування валютних обмежень
Бізнес
|Lockheed Martin, Boeing і Blue Origin створять космічний корабель для доправлення людей на Місяць у рамках місії Artemis V
|Китайський регулятор заборонив компаніям купувати чипи в американської Micron
|Євросоюз оштрафував Meta на рекордні 1,2 мільярда євро
|G7 підтвердила намір перейти до беземісійних нових авто
|Управління ШІ: лідери G7 уклали угоду про створення «Хіросімського процесу»
|Apple обмежила використання співробітниками ChatGPT - WSJ
|Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів. Випередив Японію