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АНАЛІТИКА

Сільгоспземля в Україні у 2023 р. подорожчала на 20% - Мінагрополітики

12:14 11.05.2023 |

Новини АПК

 

Ціна купівлі-продажу землі сільгосппризначення в Україні у січні-квітні 2023 року зросла в середньому на 20%, із початку року таких операцій відбулося 13 тис., повідомив заступник міністра агрополітики з питань цифровізації Денис Башлик на пресконференції.

"Навіть якщо прибрати фактор інфляції, ми бачимо, зростання (цін - ІФ-У) триває. Але в регіонах, які розміщені близько до бойових дій, такого зростання немає", - зазначив він.

Заступник міністра уточнив, що у Львівській області на початку травня поточного року середня вартість 1 га сільгоспугідь становила 162 тис. грн, тоді як на момент відкриття ринку вона становила 51 тис. грн. У Київській області, за його словами, за цей час ціна зросла з 48 тис. грн до 148 тис. грн за га.

Водночас у Чернігівській області один га землі в середньому коштує 23 тис. грн, тоді як до війни він коштував 16-17 тис. грн, додав Башлик, припустивши, що зростання ціни пов'язане з інфляцією.

"У 2021 році в Україні було укладено 66 тис. угод купівлі-продажу землі на загальну площу 153 тис. га. У 2022 році таких угод було 53 тис., водночас ринок фактично не працював майже пів року через обмеження доступу до реєстрів", - сказав також заступник міністра.

СЕО "ProZorro.Продажі" Сергій Бут повідомив, що з моменту запуску електронних земельних аукціонів у жовтні 2021 року в системі "ProZorro.Продажі" вже завершилися аукціони з купівлі та оренди сільгоспземель на понад 1,2 млрд грн.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи право купувати та продавати земельні ділянки сільгосппризначення отримали лише громадяни країни, одна фізособа зможе мати у розпорядженні не більше ніж 100 га.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені згідно із законодавством України, водночас кінцевий бенефіціар однієї чи декількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більше ніж 10 тис. га.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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