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АНАЛІТИКА

Єврокомісія сьогодні обговорить роботу «коридорів солідарності» з Україною та сусідніми країнами

 

Колегія Європейської Комісії 18 квітня провела обговорення роботи "коридорів солідарності" на кордонах із Україною, за підсумками якого виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс сьогодні,19 квітня, проведе зустріч із представниками п'яти країн ЄС, що межують з Україною, за участю самої України.

"Наші колеги провели обговорення навколо "коридорів солідарності". Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс скличе зустріч за участю Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії й Болгарії, а також України, щоб обговорити поточні проблеми", - повідомила виконавча віцепрезидентка Європейської Комісії Маргрете Вестагер, передає Укрінформ.

Як повідомлялося, п'ять країн - Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія і Болгарія - написали в Єврокомісію лист із проханням вжити захисних заходів для обмеження сільськогосподарського імпорту з України, оскільки великий потік збіжжя та продуктів харчування, що потрапляє на ринок ЄС з України, призвів до падіння цін на таку продукцію та завдав шкоди фермерським господарствам у країнах, що межують з Україною.

Польща, Угорщина та Словаччина повністю заборонили ввезення українських сільськогосподарських товарів на свою територію.

Після того Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Раніше ЄС виділив 56 млн євро для підтримки фермерів у прикордонних з Україною державах ЄС, а напередодні речник Єврокомісії оголосила про розробку другого, більш масштабного пакета такої допомоги.

"Коридори солідарності" ЄС були організовані на кордонах з Україною у відповідь на морську блокаду Росією українських чорноморських портів, через які до війни здійснювався експорт українського збіжжя на світовий ринок. Наслідком такої блокади стала загроза голоду в найбільш вразливих країнах світу.

Для зменшення цієї загрози за ініціативи ООН та Туреччини була започаткована так звана Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволила вивести частину українського зерна, але зараз вона блокується Росією.

"Коридори солідарності" ЄС дозволили вивезти з України більш як 25 млн тонн українського збіжжя суходолом, через автомобільні та залізничні шляхи, а також з використанням внутрішніх водних артерій.

Як стало відомо 18 квітня, Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції. Домовленість запрацює вночі з 20 на 21 квітня.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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