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Світові ціни на продовольство знижуються вже протягом року, – ФАО
16:20 07.04.2023 |
Світові ціни на продовольство знижуються вже протягом року. Так, у березні, порівняно з лютим, індекс продовольчих цін ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організації ООН) знизився на 2,1% і склав 126,9 пункта.
Як повідомляється в щомісячній доповіді організації, за рік, що пройшов із березня 2022 року, індекс упав на 20,5%, передає Інтерфакс-Україна.
Згідно з документом, на зниження індексу в березні вплинуло падіння цін на зерно, олії та молочну продукцію. Ціни на цукор та м'ясо зросли.
У березні, порівняно з лютим, індекс цін на зернові культури знизився на 5,6%. У річному вираженні падіння становило 18,6%. Найбільше у березні подешевшала пшениця - на 7,1%. Це, зокрема, обумовлено значними запасами у світі та гострою конкуренцією між експортерами.
"Додатковий знижувальний тиск на ринкові ціни чинив фактор гострої конкуренції з боку Російської Федерації, де великі обсяги пропозиції продовжили сприяти формуванню конкурентоспроможних цін", - йдеться в доповіді.
Ціни знижувалися також через продовження "зернової ініціативи", що дозволило Україні продовжити експортні постачання з чорноморських портів, через підвищення прогнозів виробництва зерна в Австралії та поліпшення стану культур в ЄС.
Індекс цін на рослинні олії в березні знизився на 3%, у річному вираженні - на 47,7%. Це стало результатом падіння котирувань соєвої, рапсової та соняшникової олії, яка з надлишком компенсувала зростання світових цін на пальмову олію. Після періоду падіння, що тривав три місяці поспіль, світові ціни на пальмову олію в березні повернулися до зростання.
Індекс цін на молочну продукцію за місяць знизився на 0,8%, за рік - на 10,7%. До цього призвело зниження котирувань на сир через те, що більшість провідних імпортерів Азії знизили закупівлі. Ціни на сухе молоко падають дев'ятий місяць поспіль через млявий імпортний попит. Попит на вершкове масло навпаки виріс, особливо з боку країн Північної та Південно-Східної Азії. Це призвело до підвищення цін на нього.
Індекс цін на м'ясо у березні зріс на 0,8%, але у річному вираженні був на 5,3% нижче. У березні котирування цін на яловичину зросли під впливом зростання внутрішніх цін у США, де найближчими місяцями очікується скорочення поголів'я забійної худоби. Ціни на свинину трохи зросли, головним чином через подорожчання в Європі. Ціни на м'ясо птиці продовжували падати дев'ятий місяць поспіль в умовах млявого імпортного попиту на світових ринках.
Індекс цін на цукор у березні зріс на 1,5% і став найвищим із жовтня 2016 року. Річна динаміка не наведена. Зростання в останні два місяці було викликане, головним чином, побоюваннями через скорочення пропозиції на світових ринках в поточному сезоні через погіршення видів на врожай в Індії, Таїланді та Китаї. Проте загалом сприятливі види на врожай очерету в Бразилії, збиральна кампанія якого незабаром розпочнеться, стримувала підвищувальний тиск на світові ціни.
Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін п'ять основних продовольчих товарних груп.
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