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АНАЛІТИКА

До війни 40% зернових та 10-30% олійних в Україні збували неофіційно, нині - до 50% - дослідження

15:57 11.01.2023 |

Новини АПК

 

До початку російського військового вторгнення в Україну в лютому 2022 року 40% зернових і 10-30% олійних збували неофіційно шляхом взаєморозрахунків готівкою, тоді як після початку війни показник тіньового обороту сільгосппродукції орієнтовно зріс до половини всього обсягу продажів.

Як випливає з даних дослідження "Аналіз впливу війни на агросектор України", проведеного Центром економічного відновлення (ЦЕВ), у 2021 році близько 27% від офіційної валової доданої вартості агросектору країни перебувало в тіні, у 2020 році цей показник становив 31%.

"Малі фермери із зембанком до 200 га, обсяг яких становить майже 70% від загальної кількості зернових підприємств, стикалися з проблемами фінансування, оподаткування, оренди тощо з початку війни. Це змушувало малих виробників частково або повністю переходити в тіньову економіку. Оцінити масштаб переходу малих фермерів у тінь унаслідок війни досить складно. Однак, на думку експертів, майже половина збуту в сільському господарстві нині відбувається у готівковій формі", - зазначено в дослідженні.

За його даними, з початком повномасштабного вторгнення РФ малі фермери гостро відчули вплив проблем логістики, подорожчання засобів виробництва, неповернення ПДВ та курсової різниці, що змусило перейти в тінь певну частину малих виробників задля збереження маржинальності. Серед головних причин виходу в тінь виділяється насамперед неповернення ПДВ та висока вартість кредитування (близько 24% річних).

"Наразі 95% відшкодування ПДВ переведено у перевірки та 5% підтверджено камерально. До війни ситуація була протилежною. Це змушує виробників, особливо малих фермерів, переходити в тінь і продавати продукцію за готівку", - випливає з дослідження.

За його даними, за дев'ять місяців 2022 року в Україні було відшкодовано 52 млрд грн ПДВ зі сплачених 222 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2021 року - 111 млрд грн ПДВ зі сплачених 225 млрд грн.

ЦЕВ уточнив, що можливі проблеми з поверненням ПДВ можна вирішити шляхом повноцінного відновлення своєчасного відшкодування податку (найоптимальніший варіант, за який виступають виробники та експерти в галузі); надання облігацій з ПДВ (на думку експертів, вони конкуруватимуть із держоблігаціями та вирішать проблему лише частково); компенсації зі зменшення розміру плати ПДВ за рахунок списання частини поточного ПДВ; залучення міжнародних організацій (держава бере зобов'язання перед іноземними фінорганізаціями, що відшкодовують ПДВ українським виробникам).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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