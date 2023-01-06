Світові ціни на продовольство досягли рекордного рівня у 2022 році

Зростання вартості більшості продуктів харчування минулого року підняли індекс середніх цін продовольчої агенції ООН до найвищого рівня за всю історію спостережень, оскільки збої, спричинені вторгненням Росії в Україну, викликали побоювання щодо дефіциту.

Індекс цін на продовольство Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО), який відстежує міжнародні ціни на продовольчі товари, що найбільше продаються у світі, в середньому склав 143,7 пункту в 2022 році, що на 14,3% більше, ніж у 2021 році, і є найвищим показником з початку реєстрації 1990 року, повідомило агентство у п'ятницю. .

У 2021 році індекс уже зріс на 28% порівняно з попереднім роком, оскільки світова економіка оговталася від наслідків пандемії.

Ціни на продовольство зросли після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року через побоювання перебоїв у торгівлі Чорним морем. З того часу вони скоротили частину своїх доходів, частково через підтримуваний ООН канал експорту зерна з України та перспективи покращення постачання в країнах-виробниках.

У грудні еталонний індекс впав дев'ятий місяць поспіль до 132,4 пунктів порівняно з переглянутим значенням 135,00 пунктів за листопад. Листопадовий показник раніше наводився як 135,7 балів.

"Ми вітаємо спокійніші ціни на продовольчі товари після двох дуже нестабільних років", - сказав головний економіст ФАО Максимо Тореро.

За даними ФАО, зниження індексу у грудні було спричинене падінням світових цін на рослинні олії, а також деяким зниженням цін на зернові та м'ясо, але було пом'якшене невеликим зростанням цін на цукор та молочні продукти.

Проте за весь 2022 рік чотири з п'яти харчових субіндексів ФАО - крупи, м'ясо, молочні продукти та олії - досягли рекордних значень, а п'ятий - цукор досяг 10-річного максимуму.

За даними ФАО, індекс цін на зернові ФАО зріс на 17,9% у 2022 році через такі фактори, як значні збої на ринку, вищі витрати на енергію та ресурси, несприятливі погодні умови та високий світовий попит на продовольство, що зберігається.