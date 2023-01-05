ЄС та ФАО профінансують на $15,5 млн фермерів чотирьох західних областей України

Європейський Союз у партнерстві з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) профінансують сільські домогосподарства, дрібних фермерів та малі сільгосппідприємства у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та частині Чернівецької областей на загальну суму $15,5 млн.

Як повідомляється на сайті ФАО, гранти у розмірі $1-25 тис. отримають аграрії, які створюють сільгосппродукцію з високою доданою вартістю: для Львівської області це ягідництво, овочівництво та аквакультура; для Закарпатської, Івано-Франківської та частини Чернівецької це гуцульська овеча бринза, гуцульська коров'яча бринза, закарпатський мед та закарпатське вино.

"Фінансування ЄС для цього проєкту ФАО спрямоване на відновлення або посилення довоєнного рівня функціональності с/г ланцюжків доданої вартості. Це дозволить задовольнити потреби у продовольстві місцевого та внутрішньо переміщеного населення на заході країни та вирішити проблему продовольчої безпеки у всіх регіонах країни у найближчій та короткостроковій перспективі," цитує ФАО керівника с/г сектору Представництва ЄС в Україні Крістіана Бен Хелла.

Уточнено, що відповідні гранти розподілятимуть через Державний аграрний реєстр України (ДАР) з березня 2023 року. Кошти надаватимуться фермерам та сільгоспвиробникам в українській гривні за чинним обмінним курсом, а одержувачі допомоги повинні будуть внести певний внесок у фінансування запропонованої ними інвестиції. Конкретні критерії програми будуть оприлюднені у рамках комунікаційної кампанії, яка розпочнеться найближчим часом.

ФАО наголосило, що в Україні багато домогосподарств та сімейних фермерських господарств, індивідуальні виробники, малі компанії, торговці та переробники мають проблеми з доступом до виробничих ресурсів, фінансування та інвестицій для підтримки стійкості та розширення виробництва. Серед основних труднощів, які очікуються найближчими місяцями як у рослинництві, так і в тваринництві - низькі доходи від продажу, обмежений доступ до добрив та пестицидів, палива та електроенергії для заживлення техніки.

"Проєкт також передбачає допомогу Національній академії аграрних наук у збереженні унікальної національної колекції генетичних ресурсів рослин, яка має світове значення за обсягом та різноманітністю генетичного матеріалу. Передбачається забезпечення захисту та збереження колекцій генетичних ресурсів рослин України, переміщення у безпечне місце зберігання, а також покращення бази даних колекцій за допомогою сучасної ІТ-підтримки", - підсумовано в повідомленні організації.