Китай погодився відкласти погашення кредиту часів Януковича для ДПЗКУ на $1,5 мільярда

Китайські кредитори погодилися внести зміни до кредитної угоди на загальну суму $1,5 мільярда, залучених АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" від Експортно-імпортного банку Китаю у 2012 році.

Про це свідчить постанова Кабінету міністрів №1385 від 17 грудня, якою уряд затвердив внесення змін до відповідної кредитної угоди.

Згідно із документом, уряд України на пропозицію Мінекономіки підтвердив державну гарантію для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитом на $1,5 млрд, залученому ДПЗКУ від Ексімбанку Китаю "результатами здійснення правочину з борговими зобов'язаннями... шляхом внесення змін до умов його надання".

"Установити, що державна гарантія забезпечує виконання боргових зобов'язань... які стосуються, зокрема, відстрочки погашення кредиту та виплати відсотків за ним, а також капіталізації нарахованих відсотків у зв'язку з відстрочкою їх виплати", - йдеться у документі.

Водночас у зв'язку із збільшенням обсягу зобов'язань за результатами вчиненого правочину Мінфіну доручено при підготовці проекту держбюджету на відповідний рік збільшити відповідним чином обсяг зобов'язань ДПЗКУ за кредитом.

Крім того, міністра фінансів Сергія Марченка уповноважено підписувати документи для підтвердження державної гарантії з урахуванням змін, визначених правочином.

Водночас самі зміни до кредитного договору ДПЗКУ з китайським банком не оприлюднено.

Як повідомлялося, станом на вересень Міністерство фінансів з початку 2022 року виплатило 5,28 млрд грн за кредитом Експортно-імпортного банку Китаю, отриманим ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) під державні гарантії. Ще 4,6 млрд грн держава може виплатити за китайським кредитом для ДПЗКУ у 2023 році.

Наприкінці січня ДПЗКУ змогла вчасно виплатити лише $8,8 млн або 9% або від суми чергового платежу за кредитом Експортно-імпортного банку Китаю, яка складає $96 млн, решту суми виплатило Міністерство фінансів, оскільки кредит залучався під державні гарантії. Водночас в Мінекономіки повідомляли, що тоді китайська сторона відмовлялася реструктуризувати вказаний кредит.

Нагадаємо, у 2012 році команда Віктора Януковича домовилась з Китаєм про $3 млрд кредиту під державні гарантії для "Державної продовольчо-зернової корпорації" (ДПЗКУ). Половина суми надійшла грошима: $1,5 млрд були надані Україні під 7% річних. Інша половина мала бути товарним кредитом, однак він так і не був реалізований.

Згодом стало відомо, що із $1,5 млрд наданого кредиту близько $300 млн було вкрадено менеджерами ДПЗКУ, яких за 10 років змінилось півтора десятки. А $1,05 млрд 5 років пролежали в "Укрексімбанку" на депозиті.

ССЕС замість 60 млн тон зерна, передбачених контрактом, за 10 років купила всього 6 млн тон. В підсумку, Україна має віддати Китаю близько $3 млрд тіла і відсотків за кредит, яким майже не користувалась. $1,3 млрд вже виплачено, з яких тіло кредиту складає $0,6 млрд. Ще $0,9 млрд "тіла" треба виплатити протягом наступних 5 років плюс відсотки.