Нова технологія врятує від смерті мільярди курчат чоловічої статі

Паллаб Гош, кореспондент ВВС з питань науки

Ізраїльські вчені, заявили, що вивели курей з відредагованими генами. Вони відкладають яйця, з яких вилуплюються курчата лише жіночої статі.

Це, за словами науковців, допоможе запобігти щорічному забою мільярдів курчат-самців, яких вибраковують через те, що вони не несуть яєць. Після отримання ліцензії цей метод можна буде застосовувати у промислових масштабах.

Технологія вже отримала схвалення британських захисників тварин Compassion in World Farming.

Учасник проєкту, експерт з ембріології з ізраїльського інституту сільськогосподарських досліджень Volcani Юваль Циннамон сказав BBC News, що розробка вплине на добробут тварин.

"Я дуже радий, що ми розробили технологію, яка, як на мене, може здійснити революцію у цій галузі - насамперед для добробуту курчат, а також усіх нас, адже ця проблема стосується кожної людини на планеті".

Дослідники змогли генетично відредагувати хромосому курки таким чином, щоб яйця з ембріонами чоловічої статі припиняли розвиватись на ранній стадії.

Циннамон стверджує, що отримані в результаті курчата жіночої статі жодним чином не є генетично модифікованими, оскільки ані кури, ані яйця, які вони відкладають, не містять додаткового генетичного матеріалу.

"Фермери отримають тих самих курчат, а споживачі - такі ж яйця, - сказав він. - Єдина незначна відмінність у виробничому процесі полягає в тому, що яйця підлягатимуть впливу синього світла".

Ембріони чоловічої статі всередині яйця мають "генетичний вимикач", який активується під впливом синього світла. Тоді як жіночі ембріони не схильні до впливу синього світла і розвиваються нормально.

Команда Циннамона не опублікувала результати своєї роботи, оскільки планує ліцензувати її через дочірню компанію Huminn Poultry, тому технологія не отримала незалежну експертну оцінку.

Але ізраїльська команда працювала спільно з організацією захисту тварин Compassion in World Farming (CIWF), яка регулярно відвідувала фірму і стежила за дослідженням протягом трьох років. Головний радник CIWF Пітер Стівенсон вважає, що цей науковий прорив може стати важливою подією для захисту тварин.

"Зазвичай я дуже насторожено ставлюся до редагування генів сільськогосподарських тварин. Але це винятковий випадок, я і мої колеги з CIWF його підтримуємо", - сказав він.

"Наступний важливий крок - подивитись, чи не матимуть такі несучки проблем зі здоров'ям".

Зараз парламент Британії розглядає закон, що дозволяє обмежене редагування геному тварин для комерційного сільського господарства в Англії.

Редагування геному уряд сприймає як прийнятніший метод у порівнянні з генетичною модифікацією. Редагування передбачає контроль генів шляхом видалення ДНК, тоді як модифікація - це зазвичай додавання ДНК, іноді від іншого виду.

За оцінками CIWF, близько семи мільярдів півників щорічно вбивають виробники яєць після їх народження, оскільки вони не мають комерційної цінності. Цей процес також забирає багато часу у фірм, яким доводиться вручну відсортовувати самців від самиць.

Експерти наголошують, що відкриття генетиків може майже вдвічі знизити вартість виведення курей та скасувати витрати на сортування та утилізацію курчат чоловічої статі сумнівними методами.

Більшість країн Євросоюзу нещодавно висловили стурбованість щодо цієї практики і закликали ухвалити закон, що забороняє вбивство курчат. Однак зараз така заборона діє лише у Німеччині. Франція готується ухвалити аналогічний закон наступного року.

Енбал Бен-Тал Коен, який керував дослідженням, розповів ВВС News, що технологія перебуває на фінальній стадії розробки, і команда працює з промисловцями над удосконаленням процесу.

"Протягом багатьох років досліджень ми стикалися із численними серйозними проблемами, які успішно подолали, і, нарешті, тепер, коли ми маємо життєздатне рішення, я сподіваюся, що галузь дуже скоро прийме його", - сказав він.