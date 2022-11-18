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АНАЛІТИКА

У США вперше схвалили до споживання штучно вирощену курятину

22:46 18.11.2022 |

Новини АПК, Бізнес

М'ясний продукт, вирощений у лабораторії, вперше отримав дозвіл на споживання людьми.

Американське Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA), дало дозвіл споживання курятини, культивованої з клітин, після проведення "ретельної оцінки".

Продукт виготовила у сталевих резервуарах фірма Upside Foods з використанням клітин, зібраних із живих тварин.

Його можна буде продавати споживачам після перевірки Міністерством сільського господарства США.

У FDA заявили, що для ухвалення рішення використовували дані та інформацію, надані компанією, і "на цей момент не мають жодних запитань".

"Ми започаткували Upside у світі, повному скептиків, і сьогодні ми знову увійшли в історію як перша компанія, яка отримала "Лист про відсутність запитань" від FDA щодо культивованого м'яса", - сказав засновник і виконавчий директор фірми Ума Валеті.

Upside Foods доведеться подолати низку перепон, перш ніж вона зможе продавати свою продукцію - наприклад, підприємство, де виробляється продукт, повинно отримати офіційний дозвіл, - але Валеті назвав цю новину "переломним моментом в історії харчових продуктів".

Апетит до інновацій

Декілька харчових стартапів намагалися розробити подібні продукти, що могло б призвести до значної економії викидів вуглецю та води, а також вивільнити землю для природи.

Вчені кажуть, що виробництво таких продуктів може зменшити тиск на планету на понад 80%, порівняно з типовою європейською дієтою.

Прогнозують, що культивовані м'ясні продукти в майбутньому займуть більшу частину загального ринку м'яса.

Стартап Eat Just, конкурент Upside Foods, першим отримав схвалення на виробництво штучного "чистого м'яса" в Сінгапурі в 2020 році. Вони виготовляють нагетси із м'язових клітин тварин у лабораторії.

Двома найбільшими компаніями в цьому секторі є ізраїльська Future Meat Technologies і Impossible Foods, чий Impossible Burger на рослинній основі був запущений у 2016 році та став популярним.

У результаті компанія розпочала партнерство з Burger King, і тепер Impossible Whoppers є в меню більшості її закладів у США.

Ернст ван Орсоу, виконавчий директор Roslin Technologies, шотландської харчової технологічної компанії, назвав дозвіл Upside Foods FDA "важливою віхою" для розвитку галузі.

"Дуже приємно бачити, як провідний регуляторний орган у світі дійшов висновку, що культивоване м'ясо безпечно для споживання", - сказав він.

"FDA використовує науково обґрунтований і практичний підхід до регулювання цієї нової їжі, який може бути чудовим прикладом для інших юрисдикцій", - додав він.

На його думку, цей крок "підштовхне подальші інвестиції та інновації" в промисловість культивованих продуктів харчування.
 

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