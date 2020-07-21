Импорт агропродукции в Украину увеличился на 12,3%

За первые шесть месяцев 2020 года в Украину было импортировано аграрной продукции на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Института аграрной экономики (ИАЭ).

«По данным Государственной службы статистики, в январе-июне 2020 года в Украину было ввезено агропродукции на 3,2 млрд долл. Это на 0,4 млрд долл. (+12,3%) больше, чем за 6 месяцев прошлого года», - говорится в сообщении.

Основными поставщиками агропродукции в Украину традиционно выступают государства Европейского Союза. За І полугодие 2020 году в этом регионе было закуплено сельхозпродукции на сумму в 1,59 млрд долларов, что составляет около половины украинского агроимпорта за указанный период. На поставки из Азии приходится 19% украинского продовольственного импорта в январе-июне 2020 года, из стран Латинской Америки - 8%, с африканского континента - 5%.

Среди отдельных стран-поставщиков сельскохозяйственной продукции на украинский рынок ведущие места в первом полугодии 2020 года заняли: Польша (368 млн долларов), Германия (238 млн долларов), Турция (232 млн долларов), Италия (189 млн долларов), США (169 млн долларов), Франция (155 млн долларов), Нидерланды (141 млн долларов), Норвегия (103 млн долларов), Китай (100 млн долларов) и Испания (93 млн долларов). Суммарно эти страны обеспечивают около 56% стоимости отечественного аграрного импорта.

Отмечается, что товарная структура импорта продовольственной продукции в Украине уже несколько лет подряд остается неизменной. Характерным признаком І полугодие 2020 года стал рост стоимости закупок всех ключевых импортируемых товаров за исключением масличных культур (в первую очередь, семена подсолнечника), отметили в ИАЭ.

Объемы импорта плодово-ягодной продукции (в основном, цитрусовых и бананов) за 6 месяцев 2020 года составляли 341 млн долларов; рыбы, ракообразных и моллюсков - 295 млн долларов; табачных изделий - 243 млн долларов; семян и плодов масличных культур - 215 млн долларов; алкогольных напитков - 199 млн долларов; овощей - 191 млн долларов; какао-продуктов и шоколада - 152 млн долларов.

Как сообщал Укринформ, согласно данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-июне 2020 года импортировала товаров на 24,3 млрд долларов (на 12% меньше в сравнении с первым полугодием 2019 года); экспортировали из Украины товаров на 23 млрд долларов (на 6% меньше).