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Нацбанк оцінив у 2024р. зростання ВВП України на 3,4%
15:45 23.01.2025 |
Національний банк України (НБУ) оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2024 році на 3,4%, що менше за жовтневий прогноз на 0,6 відсоткових пункти, повідомляється в оновленому січневому макропрогнозі регулятора, оприлюдненому у четвер.
"Завдяки значній міжнародній підтримці, а також високому рівню адаптивності бізнесу та населення до умов війни економіка України й надалі відновлюється", - костатував регулятор.
Згідно оприлюдненій інформації, темпи економічного зростання сповільнилися порівняно з 2023 роком, що пояснюється не тільки гіршими врожаями та дещо слабшим, ніж очікувалося, зовнішнім попитом, а й реалізацією ризиків збільшення інтенсивності бойових дій, посиленням повітряних атак росії та пов'язаним із цим дефіцитом електроенергії.
Наголошується, що збереження високих безпекових ризиків також стримувало повернення мігрантів та зумовлювало значний дефіцит робочої сили.
Враховуючи безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік - до 3,6%. Водночас базовий сценарій прогнозу НБУ, як і раніше, передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування.
Як повідомлялось, Світовий банк (СБ) в оприлюднених 17 січня "Глобальних економічних перспективах" погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2% з 6,5% у червневому звіті, проте поліпшив його на 2026 рік до 7% з 5,1%.
У свою чергу віцепрем'єр - міністерка економіки Юлія Свириденко на засіданні парламентського економічного комітету 15 січня повідомляла, що зростання реального ВВП України 2024 року оцінюють у 3,6%.
Зростання ВВП також аналізував Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, який вважає що за весь 2024 рік ВВП України виріс на 3,2%, однак не виключає його приріст до 3,7% залежно від внеску державного сектору
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