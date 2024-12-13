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АНАЛІТИКА

«УЗ» за 11 міс. збільшила обсяг перевезення вантажів на 19,4%

 
АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") у січні-листопаді перевезла 160,9 млн тонн вантажів, що на 19,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як ідеться в аналітичній записці "УЗ", підготовленій до Офісу експортерів у п'ятницю, водночас у листопаді 2024 року загальний обсяг перевезень скоротився на 7,3% до жовтня до 13,96 млн тонн, тоді як зниження порівняно з листопадом було не настільки суттєвим - на 1,2%, або на 170 тис. тонн.

Вплив на динаміку обсягів перевезень вантажів чинять масовані обстріли РФ енергетичної інфраструктури, що позначається на стані промислових галузей.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень і комерційної роботи "УЗ" Валерія Ткачова, ситуація вплинула на обсяг експорту руди, який у листопаді, як порівняти з жовтнем, скоротився на 5,5%, до 2,34 млн тонн.

"Саме в листопаді ми бачимо невелике зменшення експорту руди, проти жовтня, приблизно на 140 тис. тонн, що становить 5,5% у загальному обсязі. Скорочення експорту руди пов'язане з ударами по енергосистемі та застосовуваними до підприємств обмеженнями енергопостачання. Підприємства скоротили обсяг відвантажень. Також, вплив справили проблеми на одеському напрямку, які відчувалися після 20 листопада - після ударів по інфраструктурі", - сказав Ткачов.

Також за підсумками 11 місяців 2024 року в експортному сполученні було перевезено 30,017 млн т руди, що в 1,8 раза більше ніж за аналогічний період минулого року.

Обсяг перевезення зернових зріс на 57,2%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 31,43 млн т, що стало рекордним показником, якого вдалося досягти до цього тільки в 2019 році.

У листопаді 2024 року обсяг експорту зерна скоротився на 16%, проти жовтня, до 2,57 млн тонн. У напрямку портів було перевезено 2,249 млн тонн, що на 15,7% менше, ніж місяцем раніше. Через сухопутні переходи перевезено 330,2 тис. тонн (-17,4%).

Обсяг перевезення в експортному сполученні залізниці за 11 місяців зріс на 56,9%, до 77,46 млн тонн вантажів. Частка експорту вантажів у загальних обсягах перевезень склала 48% проти 37% за аналогічний період 2023 року.

За підсумками 11 місяців 2024 року перше місце в перевезеннях залізницею посідали зернові вантажі - 31,43 млн тонн (41%), друге - залізна і марганцева руда - 30,02 млн тонн (39%), третє - чорні метали 4,69 млн тонн (6%). Мінбудматеріали вийшли на четверту позицію - 3,89 млн тонн (5%).

Металургійна та аграрна галузі в поточних умовах зберігають статус основи українського експорту. Морські шляхи залишаються основним каналом для збільшення обсягів поставок українських товарів на зарубіжні ринки, йдеться в аналітичній записці.

У січні-листопаді 2024 року через сухопутні переходи в експортному сполученні було 28,55 млн тонн вантажів, що на 8,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Перевезення в напрямку портів водночас зросли у 2,7 раза, до 48,91 млн тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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