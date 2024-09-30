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АНАЛІТИКА

«ПриватБанк» продав 245 АЗС, які колись контролював «Приват»

 


Державний «ПриватБанк» 27 вересня провів електронний аукціон з продажу 245 АЗС і 33 земельних ділянок. Про це йдеться на сайті OpenMarket держпідприємства «СЕТАМ» Міністерства юстиції України.

Як повідомляється на сайті, лот «складається з 245 об'єктів нерухомого майна (будівлі АЗС) і 33 земельних ділянок, що розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградський, Львiвській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській і Чернівецькій областях».

Йдеться про АЗС, які тривалий час контролювалися структурами Ігоря Коломойського. На продаж виставили переважно колишні заправки ANP і «Авіас» групи «Приват» Ігоря Коломойського, за даними джерела, знайомого з процесом продажу, яке прокоментувало питання на умовах анонімності, оскільки процес відбувається не публічно.

Наразі відомо, що в аукціоні взяли участь два учасники, а ще семеро подали заявки, але не сплатили гарантійного внеску, тому були відхилені. За даними джерела enkorr, участь в аукціоні брала компанія «Паралель», однак, з його слів, переможцем вона не стала.

Переможець запропонував 695,9 млн грн, що на 0,3% перевищує стартову ціну.

Хто саме став новим власником АЗС, поки що не розголошується. Проте згідно з умовами угоди він має протягом десяти робочих днів подати спільну із «ПриватБанком» заяву до Антимонопольного комітету України для отримання дозволу на концентрацію активів.

Нагадаємо, «ПриватБанк» до націоналізації отримав у заставу на вимогу НБУ 120 нафтобаз і 248 АЗС. Протягом серпня-вересня 2016 року усі їх було передано менеджментом банку у фінансовий лізинг компаніям, пов'язаним з Ігорем Коломойським.

18 грудня 2016 року Кабмін і РНБО підтримали націоналізацію «ПриватБанку». Спочатку «ПриватБанк» отримував платежі за лізинговими договорами, та потім позичальники платити перестали.

У підсумку «ПриватБанк» з 2020-го не міг розірвати з компаніями з групи «Приват» Ігоря Коломойського договори про лізинг 245 АЗС. За цей час, за даними держбанку, структури «Привату» накопичили понад 10 млрд грн боргів.

У листопаді минулого року Центральний апеляційний господарський суд дозволив «ПриватБанку» вилучити 245 підконтрольних Коломойському автозаправок, про що enkorr повідомляв раніше.

Роздрібна мережа «Привату» складалася з 1 540 заправок, що працюють під 11 брендами. Це найбільша консолідована мережа в країні. У низці регіонів вони охоплюють понад 40% загальної кількості АЗС. Формально управління мережею АЗС «Привату» здійснюють більш як 50 юридичних осіб, які періодично змінюються.
За матеріалами: EnKorr
 

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