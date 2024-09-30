Фінансові новини
- |
- 30.09.24
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«ПриватБанк» продав 245 АЗС, які колись контролював «Приват»
09:15 30.09.2024 |
Державний «ПриватБанк» 27 вересня провів електронний аукціон з продажу 245 АЗС і 33 земельних ділянок. Про це йдеться на сайті OpenMarket держпідприємства «СЕТАМ» Міністерства юстиції України.
Як повідомляється на сайті, лот «складається з 245 об'єктів нерухомого майна (будівлі АЗС) і 33 земельних ділянок, що розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградський, Львiвській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській і Чернівецькій областях».
Йдеться про АЗС, які тривалий час контролювалися структурами Ігоря Коломойського. На продаж виставили переважно колишні заправки ANP і «Авіас» групи «Приват» Ігоря Коломойського, за даними джерела, знайомого з процесом продажу, яке прокоментувало питання на умовах анонімності, оскільки процес відбувається не публічно.
Наразі відомо, що в аукціоні взяли участь два учасники, а ще семеро подали заявки, але не сплатили гарантійного внеску, тому були відхилені. За даними джерела enkorr, участь в аукціоні брала компанія «Паралель», однак, з його слів, переможцем вона не стала.
Переможець запропонував 695,9 млн грн, що на 0,3% перевищує стартову ціну.
Хто саме став новим власником АЗС, поки що не розголошується. Проте згідно з умовами угоди він має протягом десяти робочих днів подати спільну із «ПриватБанком» заяву до Антимонопольного комітету України для отримання дозволу на концентрацію активів.
Нагадаємо, «ПриватБанк» до націоналізації отримав у заставу на вимогу НБУ 120 нафтобаз і 248 АЗС. Протягом серпня-вересня 2016 року усі їх було передано менеджментом банку у фінансовий лізинг компаніям, пов'язаним з Ігорем Коломойським.
18 грудня 2016 року Кабмін і РНБО підтримали націоналізацію «ПриватБанку». Спочатку «ПриватБанк» отримував платежі за лізинговими договорами, та потім позичальники платити перестали.
У підсумку «ПриватБанк» з 2020-го не міг розірвати з компаніями з групи «Приват» Ігоря Коломойського договори про лізинг 245 АЗС. За цей час, за даними держбанку, структури «Привату» накопичили понад 10 млрд грн боргів.
У листопаді минулого року Центральний апеляційний господарський суд дозволив «ПриватБанку» вилучити 245 підконтрольних Коломойському автозаправок, про що enkorr повідомляв раніше.
Роздрібна мережа «Привату» складалася з 1 540 заправок, що працюють під 11 брендами. Це найбільша консолідована мережа в країні. У низці регіонів вони охоплюють понад 40% загальної кількості АЗС. Формально управління мережею АЗС «Привату» здійснюють більш як 50 юридичних осіб, які періодично змінюються.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр фінансів: Дія City не приносить особливих бенефітів для держави. Може, в майбутньому
ТОП-НОВИНИ
|Данія інвестує €563 мільйонів в оборонну промисловість України
|Зеленський відмовився обговорювати питання звільнення посла у США
|Трамп після зустрічі з Зеленським хоче «справедливої угоди»
|МЗС Британії очікує, що дозвіл на удари західною зброєю по Росії можуть ухвалити до початку зими
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«ПриватБанк» продав 245 АЗС, які колись контролював «Приват»
|«Н-Транс» за січень-червень розширив клієнтську базу на 20% – директор компанії Денис Фоменко
|«Нафтогаз» отримав 24 млрд грн чистого прибутку за I півріччя
|Суд дозволив Українській біржі відновити торги
|Укрзалізниця зробила крок до інтеграції в європейську транспортну мережу
|Укргазвидобування придбало ділянку із ресурсами газу близько 3,8 мільярда кубів
Бізнес
|Конкурент Samsung Galaxy Ring: Meizu представила StarV Ring 2
|Шкідливе ПЗ Infostealer обходить новий захист браузера Chrome
|Чипсет MediaTek Dimensity 9400 перевершив Apple A18 Pro в тесті продуктивності GPU
|SpaseX запустить за два роки близько п'яти безпілотних кораблів Starship на Марс
|Не найкращий камерофон, але в ТОП-4: DxOMark оцінив камеру iPhone 16 Pro Max
|Вчені створили «невагому» батарею — акумулятор стане частиною каркаса пристроїв
|Українська платформа для розвідки на полі бою отримала 600 тисяч євро інвестицій