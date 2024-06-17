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АНАЛІТИКА

Найприбутковішими банками за 4 міс.-2024 стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім і ПУМБ

 

Державний ПриватБанк, найбільший у країні за активами, за підсумками січня-квітня цього року очолив список найприбутковіших банків із показником 17 млрд 470,4 млн грн чистого прибутку (за 4 місяці 2023 року - 20 млрд 882 млн грн), Ощадбанк, який іде другим за активами, показав майже втричі менший результат - 6 млрд 472 млн грн у (2023 році - 2 млрд 70 млн грн).

Згідно з оприлюдненими Нацбанком України даними, у п'ятірці банків із найбільшим чистим прибутком за підсумками чотирьох місяців опинилися також Райффайзен Банк - 3 млрд 327 млн грн, державний Укрексімбанк - 2 млрд 868 млн грн і ПУМБ із 2 млрд 661 млн грн.

Другу п'ятірку сформували Креді Агріколь Банк - 2 млрд 619 млн грн, державний Укргазбанк - 2 млрд 456 млн грн, Уксиббанк - 2 млрд 334 млн грн, ОТП Банк - 1 млрд 957 млн грн, а також Універсал Банк (mono) - 1 млрд 616 млн грн.

Чистий прибуток понад півмільярда за чотири місяці 2024 року отримали ще п'ять банків: націоналізований у липні минулого року Сенс Банк - 1 млрд 455 млн грн, Сіті Банк - 1 млрд 333 млн грн, банк "Південний" - 755 млн грн, Кредобанк - 749 млн грн і А-Банк - 739 млн грн.

За січень-квітень поточного року найбільше резервів розформували ПриватБанк - 1 млрд 86 млн грн, Універсал Банк - 1 млрд 6 млн грн, Сіті Банк - 583,9 млн грн, Ідея Банк - 218,7 млн грн та Альянс Банк - 165,8 млн грн.

Тоді як найактивніше їх доформовували Ощадбанк - 1 млрд 75,9 млн грн, Креді Агріколь - 1 млрд 36,8 млн грн, Укрексімбанк - 905,5 млн грн, Укргазбанк - 431,6 млн грн і Райф - 296,3 млн грн.

Трійку з найбільш збиткових банків очолив Правекс Банк - 86,1 млн грн, слідом за ним ідуть Індустріалбанк - 13,3 млн грн і конфіскований державою у росіянина Євгена Гінера Перший інвестиційний банк (PINBank) - 12,5 млн грн.

У переліку збиткових також присутні Мотор-Банк із показником 9,8 млн грн, Оксі Банк - із 4,7 млн грн, Альпарі Банк - 3,8 млн грн і Банк "Портал" - із 337 тис. грн.

Загалом за підсумками чотирьох місяців 2024 року чистий прибуток банків зріс до 52,07 млрд грн із 40,52 млрд грн за підсумками трьох і 25,9 млрд грн - за підсумками двох.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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