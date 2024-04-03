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АНАЛІТИКА

Найпотужніші агрокомпанії заробляють більше, ніж до війни. Десятка за доходами

 

Десять найбільших агрокомпаній України отримали 86,57 млрд грн доходу у 2023 році, що на 35% більше за показник 2022 року та в 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни. Про це свідчать дані рейтингу "Індекс Опендатабот. Найкращі компанії України".

Майже половина сукупного доходу десятки компаній рейтингу (46%) припадає на чотири компанії, які займаються розведенням свійської птиці.

Лідером рейтингу стала компанія Миронівська птахофабрика з доходом 21,43 млрд грн. Загалом сукупний дохід трьох компаній групи МХП Юрія Косюка у рейтингу становив 34,32 млрд грн.

Другий рядок займає Лебединський насіннєвий завод групи компаній LNZ Group Дмитра Кравченка. Минулого року підприємство збільшило свій дохід на 17%.

Дві компанії групи Кернел отримали 14,71 млрд грн доходу у 2023 році. Це на 27% більше, ніж 2022 року.

У десятку повернулася компанія Зоря Поділля групи Укрпромінвест Олексія Порошенка, яка збільшила дохід у 1,5 раза за минулий рік. Загалом до рейтингу потрапили дві компанії групи Укрпромінвест із показником 11,35 млрд грн сукупного доходу.

До рейтингу також потрапили дві нові компанії - Птахокомплекс Дніпровський, що належить Олександру та Юлії Рязановим, та компанія Західний Буг. Цим підприємствам вдалося збільшити свої доходи на 30% та 25% відповідно.

Найпотужніші агрокомпанії заробляють більше, ніж до війни. Десятка за доходами

 Джерело: opendatabot

Деякі компанії протягом другого року повномасштабної війни втратили свої позиції та вибули з рейтингу. Це три компанії групи МХП: торішній лідер - Вінницька птахофабрика, яка змінила свій КВЕД і тепер вважається підприємством переробної промисловості. Також Зернопродукт МХП та НПФ Урожай, дохід яких знизився у 2023 році на 36% та 49% відповідно.

Також рейтинг залишила компанія групи VITAGRO - "Аграрна компанія 2004", її дохід зменшився лише на 1% порівняно з 2022 роком.

Найпотужніші агрокомпанії заробляють більше, ніж до війни. Десятка за доходами

 Джерело: opendatabot
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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