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«Те, що раніше було надбанням держави, у руїнах». ЗАлК може змінити профіль

«Те, що раніше було надбанням держави, у руїнах». ЗАлК може змінити профіль

 

Фонд державного майна виставить націоналізований Запорізький алюмінієвий комбінат на повторну приватизацію. Новий інвестор зможе змінити профіль діяльності підприємства, сказав у вівторок в ефірі телемарафону голова ФДМ Віталій Коваль.

"На жаль, маємо визнати, що він в не дуже хорошому стані. Шкода бачити в руїнах те, що раніше було надбанням держави. Але навіть у такому форматі ми не маємо права накопичувати збитки, тому Запорізький алюмінієвий комбінат готується до приватизації і новий власник може його перепрофілювати після аукціону, відкрити нове виробництво", - сказав Коваль.

На його думку, попередній інвестор умисно довів ЗАлК до такого стану, щоб прибрати конкурента.

У 2001 році Фонд держмайна продав 68,01% акцій заводу компанії "АвтоВАЗ-Інвест". За умовами договору, інвестор мав заплатити 380 млн грн за акції, а також погасити борги заводу у розмірі $75 млн перед Укрексімбанком. Проте АвтоВАЗ-Інвест, а також кіпрська Velbay Holdings Олега Дерипаски, на яку у 2007 році переоформили акції, із заборгованістю так і не розібралися.

Окрім цього пакета, Дерипасці вдалося придбати ще 29,5% акцій комбінату на вільному ринку. Внаслідок цього росіянин зосередив контроль над 97,5% акцій ЗАлК.

У 2012 році Україна через суд розірвала договір купівлі-продажу пакета акцій ЗАлК в розмірі 68,01% через невиконання інвестором своїх зобов'язань. У 2015 році після остаточного рішення Верховного суду ці акції перейшли Фонду державного майна.

Водночас у Дерипаски залишилися 29,54% акцій, які були оформлені на кіпрську Velbay Holdings.

На початку 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення, Україна стягнула ці акції через Вищий антикорупційний суд в межах санкцій проти Дерипаски, а до Фонду держмайна вони потрапили в лютому 2024 року.

За даними ФДМУ, російські власники за 14 років "фактично розграбували підприємство і знищили унікальне виробництво первинного алюмінію".

У березні 2009 року зупинився глиноземний цех, у квітні 2011 року - електролізний цех, у липні 2014 року - ливарний цех. Станом на квітень 2023 року основними джерелами доходу підприємства були здавання майна в оренду, продаж активів і виробничих запасів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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