НАБУ повідомило про підозру гендиректору підрозділу «Енергоатома», – нардеп Джерело

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру генеральному директору відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" держпідприємства НАЕК "Енергоатом".

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк із посиланням на джерела повідомив у Telegram.

Він нагадав, що "Атомпроєктінжиніринг" є замовником ремонтних робіт з проводить основні закупівля для потреб "Енергоатома". До останнього часу його очолював Микола Божко.

За даними Железняка, декілька тижнів тому його відсторонили від виконання обов'язків.

"Зараз вже зрозуміло чому... Підозра стосується найбільшого проєкту по "доїнню державних грошей" - будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні", - повідомив депутат.

"Справа в тому, що це сховище почали будувати ще до Божка і Котіна як керівника "Енергоатому". Але коли прийшов Божко, то він у грудні 2020 року привів компанію ТОВ "БК "КБР" яка ніколи в житті не будувала атомних об'єктів. І тоді "Енергоатом" дав їм майже півмільярда: без тендеру, без прозорих закупівель, без інших адекватних процедур. В результаті ЦСВЯП не добудоване толком і по цей день", - додав Железняк.

Як повідомлялося, на початку 2022 року журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що менеджмент "Енергоатому" у грудні 2020 року без тендеру уклав непублічний договір із новим приватним підрядником фірмою "КБР" на добудову Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), тоді як публічно заявляв про "майже 100% готовність об'єкту".

Загалом протягом 2021 року "Енергоатом" непублічно перерахував цій приватній компанії 1,15 мільярда гривень на завершення будівництва сховища, хоча початково договір укладався на суму 422 млн грн.

Журналісти також отримали аудіозапис наради у кабінеті високопосадовця державного "Енергоатому", учасники якої обговорюють, як приховати факти зникнення частини коштів на будівництво ЦСВЯП і яка, ймовірно, відбулася 28 грудня 2020 року.

"Ви ж розумієте, що гроші пішли, продані, сп...жені і так далі. Треба знаходити інші джерела фінансування і причому їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не зовсім розуміємо" - каже на них голос, схожий на голос Миколи Божка, керівника "Атомпроектінжинірингу", відокремленого підрозділу "Енергоатому", який виступав замовником будівництва від держави.

З розмови випливає, що частина коштів зникла, і посадовець "Енергоатому", призначений вже за президентства Володимира Зеленського, радиться, як це приховати - "закрити діри" через стару закупівлю і старого підрядника, чи через нового підрядника, залученого ним непублічно - компанію "КБР".