Антимонопольний комітет дозволив власникам Eva створити платіжну компанію

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Антимонопольний комітет дозволив власникам Eva створити платіжну компанію
22:55 23.10.2023 |
Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл кіпрській компанії Mitali Holdings Ltd. і громадянці України Аліні Валеріївні Кіптик створити ТОВ "Евапей", випливає з рішення відомства.
Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії EVA, отримання дозволу регулятора на можливість створення ТОВ "Евапей" є спробою структурувати процеси інтернет-магазину EVA.UA, зосередити увагу на процесах і сервісах, пов'язаних з оплатою, за які компанія фактично несе відповідальність перед усіма кінцевими споживачами.
"Намірів щодо створення платіжної системи у нас немає взагалі, ТОВ "Евапей" тільки починає роботу з розвитку платіжних сервісів. Почати ґрунтовно опрацьовувати ці питання можна тільки тепер - після отримання дозволу", - уточнили в пресслужбі компанії EVA.
Згідно з оприлюдненим на сайті АМКУ документом, доступ до інформації про нову компанію обмежено. При цьому повідомляється, що зазначені особи здійснюватимуть спільний контроль над ТОВ "Евапей".
Комітет також звертає увагу, що за інформацією заявників, їхня сукупна частка на одному і тому самому товарному ринку не перевищує 15%, а також не перевищує 20% на ринку продукції, без придбання/реалізації якої неможлива господарська діяльність інших учасників концентрації.
Отже, АМКУ дійшов висновку, що концентрація не призведе до суттєвого обмеження конкуренції на ринку і надав відповідний дозвіл.
Як повідомлялося, у 2019 році співвласникам мереж EVA і Varus Валерію Кіптику та Руслану Шостаку було надано дозвіл АМКУ щодо придбання безпосереднього контролю над Kingsbarns Holdings Limited і Mitaly Holdings Limited (обидві - Британські Віргінські о-ви) відповідно, які мали частки в компанії-власнику мережі EVA.
Агентство "Інтерфакс-Україна" надіслало запит до пресслужби Валерія Кіптика щодо деталей створення компанії "Евапей".
За даними Opendatabot, ТОВ "РУШ", що управляє мережею EVA, засноване у 2002 році. Має 52 власні торговельні марки, представлені товарами для дому, парфумерією, косметикою, біжутерією, засобами особистої гігієни, аксесуарами, білизною та дитячими товарами. Частка продажу ВТМ у натуральному вимірі у 2022 році становила 30,6%.
Станом на 23 лютого 2022 року налічувалося 1 119 магазинів EVA в Україні. У липні 2023 року мережа налічувала 1 023 магазини, що працюють. Штат співробітників компанії становить майже 13,4 тис. осіб.
Як повідомлялося раніше з посиланням на Шостака, сумарна виручка EVA і Varus у 2023 році зросте, згідно з очікуваннями, на 30%, до 65 млрд грн.
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