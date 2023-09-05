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АНАЛІТИКА

Регулятор вимагає від «Укренерго» пояснень причин залучення аварійної допомоги від сусідніх країн

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) вимагає від "Укренерго" пояснити причини отримання аварійної допомоги для балансування Об'єднаної енергосистеми в липні-серпні від сусідніх країн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Комісія занепокоєна ситуацією, за якої НЕК "Укренерго" не вживала заходів щодо пошуку резервів регулювання частоти та потужності в ОЕС України шляхом залучення додаткових джерел внутрішньої генерації, в тому числі й теплової, для покриття дефіциту електричної енергії, а натомість неодноразово протягом липня-серпня 2023 року вдавалась до залучення аварійної допомоги", - йдеться в повідомленні.

НКРЕКП наголошує, що необхідно оперативно вирішити це питання, зокрема, невідкладної підготовки НЕК "Укренерго" відповідних змін до Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України.

Крім цього, регулятор отримав листи від виробників теплової генерації, в яких вони звертаються з проханням прискорити розробку НЕК "Укренерго" відповідних змін до Тимчасового порядку та надати їх на погодження до НКРЕКП. Зазначається, що ці зміни дадуть можливість у разі дефіциту електричної енергії в ОЕС України збільшити її виробництво на ТЕЦ.

У Комісії нагадали, що оператор системи передачі (НЕК "Укренерго") має право використовувати аварійну допомогу від суміжних ОСП у разі виникнення передаварійного, аварійного режиму роботи або режиму системної аварії та вичерпання резервів регулювання частоти та потужності в енергосистемі України або системі передачі суміжного оператора системи передачі.

Згідно з даними мережі операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E, імпорт електроенергії в Україну в серпні зріс на 57,7% - до 115,596 тис. МВт-год порівняно з 73,298 тис. МВт-год у липні.

Зокрема, імпорт електроенергії зі Словаччини зріс до 85,95 тис. МВт-год (у липні 58,66 тис. МВт-год), з Молдови - до 20,24 тис. МВт-год (13,86 тис. МВт-год), а з Польщі - до 9,41 тис. МВт-год (0,8 тис. МВт-год).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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