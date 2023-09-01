Тилігульська ВЕС Ахметова відмовилась від «зеленого» тарифу

Через борги, що накопичилися з боку держави у розрахунках за "зелену" енергію, "ДТЕК Тилігульська вітроелектростанція" з 1 вересня вийшла з балансувальної групи держпідприємства "Гарантований покупець" і почала продаж усієї електроенергії самостійно, на енергоринку.

Про це повідомляє енергохолдинг ДТЕК.

"Наразі цінова кон'юнктура на ринку дає змогу своєчасно отримувати необхідний обсяг коштів для підтримання стабільної роботи станції", - заявив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Водночас Селищев висловив сподівання, що держава вирішить проблеми вже накопичених боргів перед галуззю ВДЕ. У ДТЕК також наголосили, що законодавство дозволяє компаніям у будь-який момент повертатися в балансувальну групу "ГарПоку" і працювати за "зеленим" тарифом.

Поки ж "ДТЕК ВДЕ" вирішив використовувати можливість, надану державою усім учасникам сектору відновлюваної енергетики щодо самостійного продажу електроенергії на ринку.

У компанії зазначили, що певна лібералізація на ньому, що відбулася з 1 липня з підвищенням цінових обмежень (прайс-кеп), дає змогу деяким компаніям ВДЕ отримувати доходи, які можна порівняти з розміром "зеленого" тарифу, зокрема, це стосується проєктів вітроенергетики.

Нагадуємо:

У травні 2023 року енергохолдинг ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС у Миколаївській області з 19 турбінами потужністю 114 МВт із загальної заявленої потужності 500 МВт.

25 квітня цього року Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначила процедуру входу і виходу об'єктів електроенергетики, яким встановлено "зелений" тариф, з балансувальної групи "ГарПоку". Виробники з ВДЕ отримали ринкову альтернативу "зеленому" тарифу і водночас зберегли можливість повернутися в з відновленням продажу виробленого ресурсу за "зеленим" тарифом.

Згідно з даними на сайті "ГарПоку", у січні 2023 року рівень розрахунків із ВДЕ-генерацією досяг 91%, у лютому - 57,9%, у березні - 51%, у квітні - 58,8%, травні - 46,5%, червні - 44,4%, за 20 днів липня - 43,3%. Загалом - 52%.



