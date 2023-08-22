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АНАЛІТИКА

«Кернел» інвестував $44,15 млн у посилення логістики для перевалки рослинних олій у портах «Чорноморськ» і «Рені»

 

Агрохолдинг "Кернел»", один з найбільших в Україні, придбав за $19,4 млн складські потужності для перевалки рослинних олій у порту "Чорноморськ", а також за $24,75 млн - термінал з перевалки соняшникової олії в порту "Рені" (обидва - Одеська обл.), повідомив холдинг на Варшавській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, активи, що використовуються для перевалки рослинних олій у порту "Чорноморськ", придбані для підвищення стійкості бізнесу з переробки олійних культур.

"Одноразове зберігання соняшникової олії в обсязі 105 тис. тонн надасть змогу групі не зупиняти роботу переробних заводів у разі перебоїв у транспортуванні, як це було у 2022-2023 фінансових роках, і згладжувати логістику", - зазначили в агрохолдингу.

У разі, якщо українські чорноморські порти будуть заблоковані, "Кернел" для зберігання і перевалки соняшникової олії планує використовувати активи залізницею. Соняшникову олію накопичуватимуть у сховищах, а потім перенаправлятимуть автотранспортом у порт на р. Дунай. Таким чином агрохолдинг має намір "знизити логістичні витрати альтернативного експортного маршруту".

У разі розблокування українських чорноморських портів будуть використані активи як основна глибоководна перевалочна база в Чорному морі соняшникової олії, яку відправляють на експорт.

Угода з придбання активів у порту "Чорноморськ" підлягає антимонопольному нагляду України.

Крім того, "Кернел" уклав договір про придбання за $24,75 млн 100% корпоративних прав у ТОВ "Рені-Ойл" - терміналу з перевалки соняшникової олії з одночасним зберіганням 15 тис. тонн у порту "Рені".

"Це єдиний серед річкових портів України на Дунаї термінал із належними приймальними, складськими та розвантажувальними потужностями, який дає змогу експортувати соняшникову олію навіть у разі блокади чорноморських портів", - наголосили в агрохолдингу та додали, що очікують завершення угоди до 31 грудня 2023 року.

Як зазначається, розширення інфраструктури з виробництва харчових олій має "життєво важливе значення" для агрохолдингу напередодні введення в експлуатацію Старокостянтинівського олійноекстракційного заводу (ОЕЗ) у Хмельницькій області, запуск якого заплановано на весну 2024 року.

Загальна сума інвестицій у будівництво підприємства, яке перероблятиме до мільфона тонн насіння соняшнику на рік, становитиме $279 млн. "Кернел" уточнив, що йому ще належить інвестувати в цей проєкт $40 млн.

Як повідомлялося, на аукціоні "Prozorro.Продаж" "Кернел" придбав ТОВ "Іллічівський олійно-жировий комбінат". Агрохолдингу дісталася земельна ділянка площею 8,58 га з комунікаціями, де розташований комбінат, комплекс будівель і споруд, а також транспорт, цистерни, резервуари, виробничі лінії, мікроавтобус та інше майно.

Згідно з відкритими даними opendatabot.ua, станом на 2020 рік активи "Іллічівського олійно-жирового комбінату" оцінювали в 205,324 млн грн, прибуток - 481,721 млн грн, дохід - 22,836 млн грн. Водночас боргові зобов'язання становили 2,587 млрд грн.

Станом на 13 липня 2023 року Старокостянтинівський олійноекстракційний завод - восьмий олійноекстракційний завод групи і перший, який холдинг будує на заході України, - готовий на 85%. Восени цього ж року його елеватор почне прийом насіння соняшнику нового врожаю. Реалізована на базі підприємства технологія передбачає виготовлення нерафінованої пресової соняшникової олії.

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) і її експортом (близько 12%). Компанія є одним з найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Агрохолдинг також займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Найбільший співвласник "Кернела" через Namsen Ltd. - український бізнесмен Андрій Веревський, який цього року в рамках викупу і делістингу компанії з Варшавської фондової біржі збільшив свою частку з 41,3% до 74,05%.

Чистий прибуток "Кернелу" за дев'ять місяців 2023 ФР (липень-2022 - березень 2023 року) зріс на 36% - до $437 млн за падіння виторгу на 45% - до $2,715 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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