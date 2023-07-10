Найприбутковішими банками в травні-2023 стали Приват, ПУМБ, Укрсиб, ОТП і Райф, Сенс-Банк вибув з першого десятка за активами

Державний ПриватБанк у травні 2023 року знову очолив список найприбутковіших банків із показником 4 млрд 597,1 млн грн чистого прибутку, слідом за ним іде банк з українським капіталом ПУМБ - 756,4 млн грн.

Згідно з оприлюдненими Нацбанком України на його сайті даними, у п'ятірці банків із найбільшим чистим прибутком у травні також три банки з іноземним капіталом: Укрсиббанк - 577,7 млн грн, ОТП Банк - 560,8 млн грн і Райффайзен Банк - 436,4 млн грн.

Другу п'ятірку сформували державні Укргазбанк і Укрексімбанк - відповідно 376,2 млн грн і 292,5 млн грн і банки з іноземним капіталом: Сітібанк - 324,0 млн грн, Креді Агріколь Банк - 301,1 млн грн і Кредобанк - 231,2 млн грн.

Прибуток від 200 млн грн до 100 млн грн отримали ще чотири банки: Південний - 168,6 млн грн, Ощадбанк - 160,8 млн грн, Універсал банк (mono) - 149,4 млн грн та ІНГ Банк Україна - 139,4 млн грн.

Серед цих зазначених 14 банків найбільші резерви в травні розформували Укрексім - 1 млрд 253,2 млн грн і Ощадбанк - 315,8 млн грн, тоді як найбільше нових резервів доформували Приват - 784,0 млн грн і Райф - 647,2 млн грн.

Перелік із 9 збиткових банків у травні очолили банк підсанкційних акціонерів "Мотор-Банк" - 12,8 млн грн і Перший інвестиційний банк - 9,5 млн грн, тоді як у решти банків вони менші за 5 млн грн.

Загалом у травні чистий прибуток банків знизився до 9,59 млрд грн з 9,94 млрд грн у квітні та 12,58 млрд грн у березні, що, однак більше за 6,61 млрд грн у лютому. Без урахування Привату чистий прибуток банків у травні - 5,35 млрд грн проти 5,52 млрд грн у квітні.

Водночас якщо у квітні загальні активи всіх банків збільшилися на 61,53 млрд грн, то в травні - лише на 2,23 млрд грн через зниження у Привату на 16,88 млрд грн, Райфу - на 7,26 млрд грн і ОТП - на 5,04 млрд грн.

Лідерами за приростом активів у травні стали Укргаз - 6,90 млрд грн, Сіті - 3,80 млрд грн, ПУМБ - 3,38 млрд грн, Креді Агріколь - 3,35 млрд грн і Південний - 2,97 млрд грн.

Таке збільшення активів дало змогу Креді Агріколю за підсумками травня увійти до десятки найбільших українських банків із показником 96,74 млрд грн, випередивши Сенс-Банк (раніше - Альфа-Банк), активи якого в травні скоротилися на 0,55 млрд грн - до 96,64 млрд грн. Нагадаємо, що на початок 2022 року Альфа-Банк був 6-м за розміром активів на ринку з показником 125,36 млрд грн.

Підвищення в травні обов'язкових резервів сприяло збільшенню ОВДП у портфелі банків на 13,26 млрд грн після зниження на 5,39 млрд грн у квітні.

Найбільше портфелі зросли у Райфу - на 6,19 млрд грн, Укрсибу - на 4,75 млрд грн, Ощаду - на 3,03 млрд грн, Сіті - на 1,20 млрд грн та ІНГ Банку - на 0,90 млрд грн.

Загалом за підсумками п'яти місяців цього року найприбутковішим банком з великим відривом залишається ПриватБанк - 25,48 млрд грн, або 47,5% від усього чистого прибутку банківської системи за цей період.

Райф за січень-травень отримав 3,26 млрд грн чистого прибутку, ПУМБ - 2,99 млрд грн, Укрсиббанк - 2,89 млрд грн, ОТП Банк - 2,60 млрд грн, Сіті - 2,27 млрд грн, Ощад - 2,23 млрд грн та Укргаз - 2,18 млрд грн.

Серед 11 банків, чий чистий прибуток за п'ять місяців перевищив 1 млрд грн, також Укрексім - 1,54 млрд грн, Сенс-Банк - 1,40 млрд грн і Універсал (mono) - 1,31 млрд грн.