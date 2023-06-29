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АНАЛІТИКА

Ексвласники не змогли оскаржити націоналізацію «Приватбанка»

 

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду задовольнив касаційні скарги державного "Приватбанку", Кабінету міністрів та Міністерства фінансів і скасував постанову суду апеляційної інстанції за позовом компанії Birgminton Investing Inc, пов'язаної з ексвласниками банку, та залишив в силі ухвалу суду першої інстанції, якою провадження у справі було закрите.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що компанія намагалась оскаржити договір купівлі-продажу акцій, укладений в процесі націоналізації "Приватбанку", за яким позивач набув акції банку у процедурі bail-in і в подальшому продав свої акції державі за 1 гривню.

Як наголосили у пресслужбі, з даній справі ключовим було питання застосування "банківського" закону № 590-IX, у відповідності до якого всі подібні судові провадження у справах за позовами колишніх акціонерів банку підлягають закриттю.

"Сьогодні у Верховному Суді сталася перемога справедливості і Закону. Суд довів, що закони працюють і мають працювати для захисту інтересів України і її громадян. Таке рішення Верховного Суду є черговим кроком до остаточного вирішення всіх спорів щодо неможливості повернення націоналізованого в 2016 році ПриватБанку його колишнім власникам", - йдеться у заяві банку.

Справа за позовом Birgminton Investing Inc стала першою з подібних справ, що розглядалася Касаційним господарським судом після надання Великою Палатою Верховного Суду висновків у справі ексакціонера "Приватбанку" Олександра Дубілета щодо обов'язковості та правомірності застосування положень Закону №590.

Колишні топменеджери "Приватбанку" оскаржують,зокрема, процедуру bail-in - примусову конвертацію їх депозитів у нові акції банку, які були випущені у грудні 2016 року під час націоналізації фінустанови, а потім викуплені державою (в особі Мінфіну) за 1 грн із усіма "старими" акціями банку (всього - 100%).

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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