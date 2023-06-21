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«ОГХК», «ОПЗ» та «Центренерго» заплановано до великої приватизації
17:06 21.06.2023 |
Голова Фонду держмайна (ФДМУ) Рустем Умеров заявив, що до планів великої приватизації ФДМУ увійшли три державні компанії: Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), Одеський припортовий завод (ОПЗ) та «Центренерго».
Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для «ЕП».
Раніше аналітики SOE Weekly повідомляли, що відновлення великої приватизації є одним із пріоритетів уряду на 2023 рік.
ОПЗ, розташований у місті Южному Одеської області, - великий виробник аміаку й карбаміду. Останніми роками підприємство працювало за давальницькою схемою, за якою приватна компанія постачає на ОПЗ газ, який держкомпанія переробляє на добрива і повертає їх постачальнику газу. За цією схемою постачальник є власником як газу, так і добрив. ОПЗ не платить за газ, а лише отримує плату за переробку.
ОПЗ спрямовували на приватизацію щонайменше з 2009 року. Після Революції гідності його визначили флагманом великої приватизації, проте три спроби продати завод не увінчалися успіхом.
ОГХК раніше реалізовувала продукцію більше ніж до 30 країн світу й була одним із найбільших у світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку за обсягами видобутку титанової руди. 2021 року ФДМУ, який на ту митть очолював Дмитро Сенниченко, тричі відкладав його приватизацію.
Раніше повідомлялось, що 23 березня 2023 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) й Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили, що викрили злочинну групу під керівництвом Сенниченка, яка протягом 2019-2021 років привласнила понад 500 млн грн з ОПЗ й ОГХК. За даними НАБУ, члени злочинного угруповання, контролюючи ОПЗ, отримали вигоду на суму 2 млрд грн.
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