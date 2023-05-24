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АНАЛІТИКА

ДТЕК Ахметова запустив нову вітрову електростанцію за «зеленим тарифом»

 

На Миколаївщині побудували першу із початку повномасштабної війни вітроелектростанцію.

Наразі запрацювала перша черга станції, у планах ініціатора проєкту - збільшити загальну потужність ВЕС до 500 МВт, що зробить її найбільшою в Україні та Східній Європі, передає пресслужба Держенергоефективності.

"19 вітрових турбін. 390 млн кВт/год електроенергії на рік. Забезпечення енергією 200 тис. домогосподарств. Мінус 400 тис. тонн викидів CO2 на на рік! Це результат запуску лише першої черги Тилігульської ВЕС потужністю в 114 МВт", - наголосила очільниця відомства Ганна Замазєєва під час візиту на нову ВЕС.

За її словами, проєкт був започаткований ще у травні 2021 року.

"Фактично два роки тому, 25 травня 2021 року, тоді очолюючи Миколаївську облраду, разом із обласною адміністрацією та компанією ми уклали меморандум про співпрацю, яка буде сприяти економічному та соціальному розвитку області завдяки будівництву ВЕС", - повідомила Замазєєва.

У Держенергоефективності не уточнюють власника електростанції.

Згодом у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова заявили, що йдеться про Тилігульську ВЕС на Миколаївщині. Її перша черга має 19 вітротурбін із загальною потужністю в 114 МВт.

"Вже закладено фундамент для встановлення ще 64 турбін другої черги станції. Будівництво потужності у 500 МВт зробить її найбільшою ВЕС у Східній Європі та додатково забезпечить чистою енергією будинки і підприємства на півдні України", - зазначається у повідомленні.

"Тилігульська ВЕС" отримала ліцензію на виробництво електроенергії в межах 6000 кВт постановою НКРЕКП від 25 січня 2022 року, згодом до неї були внесені доповнення, згідно з якими потужність ВЕС визначалася у межах 36 000 кВт.

Тоді ж, у січні 2022 року, НКРЕКП встановила "зелений тариф" на електроенергію, вироблену ТОВ "ДТЕК Тилігульська ВЕС".

Як повідомлялося, найбільший оператор ТЕС в Україні - енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова у 2023 році планує відремонтувати 28 енергоблоків на своїх ТЕС. Компанія оцінювала прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об'єктів на своїх електростанціях у 6 млрд грн і планує залучити пільгові кредити на їх відновлення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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