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АНАЛІТИКА

Майже весь прибуток банківської системи в Україні заробили 10 банків, – «Опендатабот»

 

За підсумками 2022 року, більшість банків в країні встояли, а деякі навіть змогли покращити показники у порівнянні з 2021 роком та увірватися у десятку найприбутковіших фінустанов.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Загальний прибуток банків в минулого року становив 24,7 млрд грн, що втричі менше порівняно з 2021 роком - тоді українські банки заробили 77,5 млрд грн.

У рік повномасштабного вторгнення в країні стало на 4 банки менше. Так, дві фінансові установи - "Мегабанк" та "Січ" - збанкрутували, а два банки з російським корінням - "Промінвестбанк" та "Сбербанк", якому не допомогло навіть перейменування, було закрито. Наразі в Україні залишилось 67 банків.

Приблизно дві третини банків (46 з 67) закінчили 2022 рік з позитивним балансом. Їх загальний прибуток склав 45,5 млрд за рік. Більш ніж половину від прибутку усіх українських банків припадає на державний "Приватбанк" - 66% або 30,2 млрд грн. Проте у порівнянні з 2021 його прибуток зменшився на 14% (2021-го - 35 млрд грн, 2022-го - 30,2 млрд грн.)

Десять найприбутковіших банків заробили 95% від усього прибутку банків з позитивним балансом. У першій десятці з топу 2021 торік залишилися лише 4 фінустанови. "Приватбанк" - як і раніше, обіймає перше місце, "Сітібанк" покращив свої результати та з кінця топу перемістився на третю позицію, а "Райффайзен" навпаки - спустився з другого на п'яте місце. Найбільш сталим виявився "ОТП банк" - як й за рік до того, залишився на восьмій позиції.

Важливо, що у рік повномасштабної війни українці стали більше довіряти державним банкам. Їх частка у загальному прибутку збільшилася з 55% до 68% за рік.

Майже третина або 21 банк отримали збитки у розмірі 20,8 млрд грн.

Найгірші результати у банківської групи з іноземним капіталом, вони мають негативний загальний баланс на кінець 2022 (-51 млн грн).

Лідером серед банків з іноземним капіталом з прибутком 3,5 млрд грн став "Укрсиббанк", який за 2022 рік покращив свої результати більш ніж удвічі. Маючи у 2021 році 1,48 млрд грн прибутку він займав 12 місце.

"Укрсиббанк" разом з "Райффайзен банком" (1,55 млрд грн) та "Сітібанком" (2,8 млрд грн) заробили 84% усього прибутку банків з іноземних капіталом з позитивним балансом.

Із 47 банків з приватним капіталом більшість - 74% - закінчили 2022 рік з позитивним балансом. Їх загальний прибуток склав 5,2 млрд грн. Решта банків отримали збитки у розмiрi 1,73 млрд грн.

Найбільше серед банків з приватним капіталом заробив у 2022 році "Універсал банк" - 2,4 млрд грн. Це майже половина - 46% - від усього прибутку приватних банків з позитивним балансом.
За матеріалами: Укрінформ
 

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