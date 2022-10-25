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АНАЛІТИКА

АМКУ розпочав розслідування «схеми» під час злиття українських виробників елеваторів

 


Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції виробником елеваторів Карлівський машинобудівний завод (КМЗ) під час злиття з компанією Варіант Агро Буд. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Йдеться про отримання контролю КМЗ над значною частиною активів Варіант Агро Буда без дозволу АМКУ, наявність якого необхідна, додають у комітеті.

У минулому КМЗ та Варіант Агро Буд були найближчими конкурентами. З 2022 року на офіційних сайтах та в ЗМІ вони почали позиціювати себе як об'єднана компанія, яка функціонує від імені Карлівського машинобудівного заводу.

Зазвичай у таких випадках підприємства звертаються до АМКУ одразу з двома заявами: про надання дозволу на концентрацію (як основну дію) та узгоджені дії (як допоміжну).

Однак наприкінці 2021 року до АМКУ надійшла лише одна заява від КМЗ та Варіант Агро Буда про надання дозволу на узгоджені дії через укладання між ними договору щодо утримання від конкуренції та заборони переманювання працівників (non-compete agreement).

АМКУ з'ясував, що згадані узгоджені дії не обмежилися лише положенням non-compete, а були однією з ланок складної транзакції з придбання та операційного лізингу КМЗ активів Варіант Агро Буда.

Компанії звернулися до АМКУ за дозволом на концентрацію лише наприкінці серпня 2022 року. Водночас КМЗ на момент подання заяви вже отримав права користування майже всіма активами, призначеними для здійснення завершеного циклу виробництва продукції, за винятком металорізального верстата.

Оскільки АМКУ вже розглядав справи, в яких подібні "схеми" застосовувалися, щоб уникнути відповідальності за концентрацію без дозволу, було заведено справу за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Карлівський машинобудівний завод (KMZ Industries) - постачальник та найбільший серійний виробник елеваторного обладнання та комплексних рішень для зберігання та оброблення зерна в Україні.

Варіант Агро Буд входить до української виробничої групи з десяти підприємств, що займаються обробленням металу та виготовленням обладнання для його оброблення. Компанія виробляє обладнання для елеваторів, системи зрошення, причіпну техніку та інше обладнання.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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