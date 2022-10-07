Ощадбанк отримав згоду держателів єврооблігацій на пом'якшення низки умов за ними

Державний Ощадбанк (Київ) на повторно скликаних зборах у п'ятницю отримав згоду держателів одного випуску його єврооблігацій - із погашенням у 2025 році - на зміну низки умов кредитних угод, зокрема, відмови на період воєнного стану та шести місяців після нього від ковенанта підтримання достатності капіталу.

Як зазначається у біржовому повідомленні банку, з урахуванням отриманого раніше, на зборах 22 вересня, схвалення держателів єврооблігацій із погашенням у 2023 році, тепер усі умови виконані для обох випусків, і найближчим часом відповідні зміни формально закріплять.

"Очікуване зниження коефіцієнта достатності капіталу переважно пов'язане з негативним впливом на економіку України, спричиненим повномасштабним російським вторгненням, що, у свою чергу, призвело до збільшення резервів на можливі втрати за кредитами банком внаслідок негативного впливу на фінансове становище позичальників банку", - пояснював раніше Ощадбанку свою пропозицію.

Фінустанова зазанчала, що НБУ ще 25 лютого 2022 року ухвалив рішення, що не застосовуватиме санкції до банків за порушення вимог до капіталу, включаючи мінімальні вимоги до достатності капіталу.

Серед інших пропозицій власникам єврооблігацій: погодити затримку публікації звіту за 2021 рік до 30 вересня 2022 року та виплату дивідендів 318,117 млн грн 4 березня 2022 року.

Як повідомлялося, у червні цього року інший державний банк - Укрексімбанк - домовився з держателями його єврооблігацій про призупинення умови кредитного договору про підтримку достатності капіталу на строк воєнного стану та шість місяців після нього.

Ощадбанк у 2015 році реструктуризував єврооблігації з погашенням у 2016 та 2018 роках на загальну суму $1,2 млрд. Реструктуризація передбачала продовження термінів погашення та зміну процентної ставки: для євробондів на $700 млн - до 10 березня 2023 року та підвищенням ставки до 9,375% річних, на $500 млн - до 20 березня 2025 року та 9,625% річних.

Амортизація єврооблігацій-2023 передбачала виплату 60% основної суми боргу 10 березня 2019 року, суми, що залишилася, - вісьмома рівними піврічними частинами.

За єврооблігаціями-2025 власники отримують 50% основної суми боргу 20 березня 2020 року, решту суми боргу - 10 рівними піврічними траншами.