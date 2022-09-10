Фінансові новини

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"Нафтогаз" розпочинає новий арбітраж проти "Газпрому"
23:31 09.09.2022 |
"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі", - йдеться у пресрелізі НАК.
Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко нагадав, що транзитний контракт 2019 року було підписано на умовах "качай або плати". Проте "Газпром" із травня платить менше, ніж передбачає угода.
"Ми вимагаємо від "Газпрому" розрахуватися в повному обсязі. Як це визначає контракт", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, "Нафтогаз" також оцінює можливість заяви про додаткові умови російському монополісту.
"Нам треба не тільки виграти війну проти "Газпрому", а ще й перемогти Росію в її загарбницькій війні проти України. І хоча арбітраж - це завжди складний і тривалий процес, я вірю, що "Нафтогаз" повторить успіх Стокгольму-2019. І Україна теж неодмінно переможе" - додав Вітренко.
Як повідомлялося, "Оператор ГТС України" оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через окуповану внаслідок військової агресії Росії ГВС "Сохранівка", оскільки не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за компресорною станцією "Новопсков", запропонувавши перенести транзитні об'єми з "Сохранівки" на ГВС "Суджа".
При цьому українська сторона наполягає, що оплата, як і раніше, має здійснюватися виходячи з розрахункового обсягу транспортування довгострокового договору на рівні 109 млн куб. м за добу за правилом "качай або плати".
Згідно з підписаним 20 грудня 2019 року міжурядовим протоколом Україна-РФ-Єврокомісія, протягом 27-30 грудня було реалізовано пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмовою сторін від наявних позовів та підписанням транзитної угоди на п'ять років.
Договір між "Нафтогазом" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.
Документ передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках - по 40 млрд куб. м. Оплата вищезазначених об'ємів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.
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