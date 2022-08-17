Фінансові новини
- |
- 17.08.22
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Верховний суд дозволив відібрати у «Приватбанку» столичний готель "Мир" на користь ексвласників
14:02 17.08.2022 |
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 16 серпня позбавив державний "Приватбанк" права власності на київський готель "Мир".
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Під час війни Верховний Суд дозволив відібрати майно державного "Приватбанку" на користь колишніх власників. Вчора, 16 серпня, відбулось засідання у справі щодо спроб колишніх власників відібрати у "Приватбанку" готель "Мир" в м. Києві.
Попри кричущі порушення закону судами нижчих інстанцій Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду завершив рейдерську схему колишніх власників з позбавлення державного "Приватбанку" права власності на багатомільйонний об'єкт нерухомості в м. Києві", - йдеться у повідомленні.
"Дуже прикро, що навіть під час війни зараз в країні приймаються такі рішення і майно виводиться з власності державних компаній. Але це тільки додає люті. Ми будемо продовжувати боротись з колишніми власниками, ми їх дотиснемо - якщо не в Україні, то в Америці й Англії. Так що перемога буде за нами", - заявив член наглядової ради "Приватбанку" Роман Сульжик.
Як повідомлялося, до націоналізації "Приватбанку" в серпні 2016 року банк погасив частину кредиту ТОВ "АЕФ" за валютним кредитним договором від 2013 року на суму близько $18 млн за рахунок переходу права власності на готель "Мир", що є заставним майном "Приватбанку", згідно з договором іпотеки, укладеному з ТОВ "Арден".
У 2019 році ТОВ "АЕФ" ініціювало судовий позов з метою позбавлення "Приватбанку" готелю "Мир". Після того, як рішення нижчих інстанцій на користь позивачів було скасовано Верховним судом, у 2021 році аналогічний позов до "Приватбанку" ініціювало ТОВ "Артіс".
Верховний суд у січні 2021 року скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки та позбавлення права власності банку на київський готель "Мир" та передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
За даними держреєстру, директором і власником ТОВ "Ардена" вказано громадянина Молдови Яна Лешану, проте до 2017 року ним був Євген Ангелов, який і досі керує кількома компаніями Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та партнерів. До липня 2020 року компанією керувала Ірина Пушкар - ще одна менеджерка з орбіти Коломойського.
Власником і директором ТОВ "Артіс" вказано ще одного громадянина Молдови Іліє Леунтяну. До липня 2020 року ним керувала же одна багаторічна менеджерка Коломойського Ганна Жигай.
Нагадаємо "Приватбанк" було націоналізовано в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Розслідування агентства Kroll показало, що "Приватбанк" був "об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій протягом щонайменше десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків мінімум на $5,5 млрд".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР продовжила «податкову амністію» на півроку - депутат
|Нардеп від Слуги народу Безугла поскаржилася в СБУ на волонтерів
|Кабмін передав держпідприємство «Спецтехноекспорт» в управління ГУР Міноборони
|Українські дипломати влаштували ДТП в Австрії. МЗС розпочало розслідування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розпочав комерційну діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках
|Верховний суд дозволив відібрати у «Приватбанку» столичний готель "Мир" на користь ексвласників
|monobank підвищує тариф на зняття готівки у банкоматах
|Медицинская группа компаний Adonis открыла современный центр реабилитации в Буче
|«ПриватБанк» та Payoneer запустили в «Приват24» зручну функцію виставлення інвойсу
|П'ятий енергоблок Рівненської АЕС побудують за американською технологією - Енергоатом
Бізнес
|Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд
|Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери