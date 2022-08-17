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АНАЛІТИКА

Верховний суд дозволив відібрати у «Приватбанку» столичний готель "Мир" на користь ексвласників

 

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 16 серпня позбавив державний "Приватбанк" права власності на київський готель "Мир".

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Під час війни Верховний Суд дозволив відібрати майно державного "Приватбанку" на користь колишніх власників. Вчора, 16 серпня, відбулось засідання у справі щодо спроб колишніх власників відібрати у "Приватбанку" готель "Мир" в м. Києві.

Попри кричущі порушення закону судами нижчих інстанцій Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду завершив рейдерську схему колишніх власників з позбавлення державного "Приватбанку" права власності на багатомільйонний об'єкт нерухомості в м. Києві", - йдеться у повідомленні.

"Дуже прикро, що навіть під час війни зараз в країні приймаються такі рішення і майно виводиться з власності державних компаній. Але це тільки додає люті. Ми будемо продовжувати боротись з колишніми власниками, ми їх дотиснемо - якщо не в Україні, то в Америці й Англії. Так що перемога буде за нами", - заявив член наглядової ради "Приватбанку" Роман Сульжик.

Як повідомлялося, до націоналізації "Приватбанку" в серпні 2016 року банк погасив частину кредиту ТОВ "АЕФ" за валютним кредитним договором від 2013 року на суму близько $18 млн за рахунок переходу права власності на готель "Мир", що є заставним майном "Приватбанку", згідно з договором іпотеки, укладеному з ТОВ "Арден".

У 2019 році ТОВ "АЕФ" ініціювало судовий позов з метою позбавлення "Приватбанку" готелю "Мир". Після того, як рішення нижчих інстанцій на користь позивачів було скасовано Верховним судом, у 2021 році аналогічний позов до "Приватбанку" ініціювало ТОВ "Артіс".

Верховний суд у січні 2021 року скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки та позбавлення права власності банку на київський готель "Мир" та передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

За даними держреєстру, директором і власником ТОВ "Ардена" вказано громадянина Молдови Яна Лешану, проте до 2017 року ним був Євген Ангелов, який і досі керує кількома компаніями Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та партнерів. До липня 2020 року компанією керувала Ірина Пушкар - ще одна менеджерка з орбіти Коломойського.

Власником і директором ТОВ "Артіс" вказано ще одного громадянина Молдови Іліє Леунтяну. До липня 2020 року ним керувала же одна багаторічна менеджерка Коломойського Ганна Жигай.

Нагадаємо "Приватбанк" було націоналізовано в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Розслідування агентства Kroll показало, що "Приватбанк" був "об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій протягом щонайменше десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків мінімум на $5,5 млрд".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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