Рекордно низький приплив води у липні призвів до скорочення на 43% виробітку е/е Дністровською ГЕС – «Укргідроенерго»





Рекордне зниження припливу в Дністровському водосховищі призвело до падіння виробітку електроенергії Дністровською ГЕС на 43% і змусило ПрАТ "Укргідроенерго" коригувати торговельну діяльність, передає Енергореформа.

"За останню декаду липня середньодобовий приплив води до Дністровського водосховища зменшився більш ніж утричі порівняно із середніми значеннями за багато років. Мала водність призвела до того, що у липні поточного року виробіток електроенергії на Дністровській ГЕС зменшився на 43% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - йдеться у повідомленні компанії на сайті 1 серпня.

Посилаючись на дані Укргідрометцентру, "Укргідроенерго" зазначило, що у липні поточного року було відзначено найменше середнє значення припливу води цього місяця за весь період експлуатації Дністровського водосховища з 1985 року.

"За 28 днів липня приток у Дністровське водосховище дорівнював 64 м3/с, що становить лише 19% місячної норми та 99% забезпеченості", - уточнили в компанії.

При цьому там зазначили, що "Укргідроенерго" забезпечило у липні екологічні скидання до нижнього б'єфу Дністровського водосховища на рівні не менше 110 куб. м/с, що призвело до потреби коригувати торгову стратегію.

"У зв'язку з природними явищами посухи та маловоддя, компанією було скориговано стратегію торгівлі, оскільки найважливішим є забезпечення санітарного попуску та економія водних ресурсів", - прокоментував ситуацію заступник гендиректора компанії з комерційної діяльності Богдан Сухецький.

Враховуючи довгостроковий прогноз погоди, можна очікувати й надалі збереження низького припливу з тенденцією до зниження, що призведе до зменшення виробітку електроенергії на Дністровській ГЕС та подальшого зниження рівнів у Дністровському водосховищі для забезпечення мінімальних екологічних попусків у нижній б'єф згідно з Правилами експлуатації водохранилищ, вважають в "Укргідроенерго".

Як повідомляла Енергореформа, "Укргідроенерго" викуповувала перетин для експорту е/е до Європи в поодиноких випадках протягом липня з моменту його відкриття, що експерти пояснювали дефіцитом виробітку через маловоддя. Крім того, в останній тиждень липня компанія перестала викуповувати перетини для постачання е/е до Молдови.

Водночас вона викупила перетин для постачання до цієї країни по 2400 МВт-год на добу на перші три дні серпня.

Віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину повідомив, що наступного місяця Молдова купуватиме 30% електроенергії у двох українських компаній: 20% припаде на "Енергоатом", 10% - на "Укргідроенерго". Компанії є постачальниками електроенергії для населення в рамках ПСО в Україні.