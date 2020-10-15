Энергоатом и Bitfury Holding B.V. подписали меморандум о создании дата-центров

ГП НАЭК «Энергоатом» и голландская компания Bitfury Holding B.V. подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с целью создания дата-центров на территориях АЭС Украины.

Как передает Укринформ, документ подписали глава Энергоатома Петр Котин и директор Bitfury Holding B.V. Олег Блинков 13 октября, сообщили в Энергоатоме.

"Как отмечается в меморандуме, его целью является сохранение или увеличение объемов производства электроэнергии атомной генерацией Украины и возобновление баланса производства / потребления электроэнергии в стране. Среди предпосылок подписания документа стороны отметили быстрый рост индустрии услуг центров обработки данных как отрасли, в которой находят свое внедрение новейших аппаратные технологии и позволяющей консолидировать информационные ресурсы и сократить совокупные затраты на владение ІТ-инфраструктурой ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в документе прогнозируется, что общее энергопотребление проекта может достигать 2 ГВт.

Комментируя подписание меморандума, Петр Котин подчеркнул, что сотрудничество между Энергоатомом и Bitfury Holding позволит решить одну из самых острых проблем отрасли - ограничение выдачи электроэнергии с АЭС Украины.

«Спасибо всем специалистам Энергоатома и Bitfury Holding, которые присоединились к подготовке меморандума и довели первый этап сотрудничества между компаниями до логического завершения. Это начало большой и сложной работы, которая позволит решить ряд стратегических задач как для Энергоатома, так и для Украины в целом », - подчеркнул он.

В свою очередь Олег Блинков отметил взаимодействие с представителями Энергоатома, которое продолжается уже несколько месяцев.

«Сейчас мы положили начало уникальному по масштабам проекту. В ходе сотрудничества мы убедились, что Энергоатом сохранил мощный научно-технический, проектный и производственный потенциал. И это позволяет нам с уверенностью говорить: ваша компания имеет все необходимое, чтобы стать пионером в реализации столь мощных проектов в сфере создания вычислительных центров», - подчеркнул он.

Группа компаний Bitfury Group - мировой технологический лидер, который создает продукты нового поколения. С момента своего основания в 2011 году Bitfury ориентирована на реализацию проектов в сфере искусственного интеллекта, технологии блокчейн, цифровых активов, технологий охлаждения высокопроизводительных дата-центров и других. Кроме инфраструктурных продуктов компании представлены решения для процессинга транзакций цифровых активов, построенные на базе вычислительных чипов собственного дизайна, и решения для вычислений искусственного интеллекта в дата-центрах и на периферийных устройствах. Bitfury является разработчиком и интегратором программных продуктов.

