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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Єврокомісія відкрита до обмежень доступу дітей до соцмереж

 

Європейська комісія підтримала потенційне обмеження доступу неповнолітніх до соціальних мереж в окремих державах Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", дізнався портал Politico.

У проєкті рекомендацій Єврокомісії, з якими ознайомилось Politico, йдеться про те, як платформи повинні впроваджувати положення Акта про цифрові послуги (DSA) щодо захисту неповнолітніх.

Там зокрема згадується можливість ухвалення на національному рівні законів, які встановлюють "мінімальний вік для доступу до певних продуктів або послуг" на онлайн-платформах, включно із соціальними мережами.

Додатково Єврокомісія хоче надати платформам більше гнучкості для перевірки віку користувачів - наприклад оцінювати вік замість вимоги його верифікації в окремих випадках, пише Politico.

Остаточна версія рекомендацій ЄС щодо Акта про цифрові послуги (DSA) має бути опублікована протягом літа.

В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж.

Лідером у цьому процесі є Франція, чий президент Емманюель Макрон заявив про бажання заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років.

У Німеччині міністерка юстиції Стефані Хубіг також виступила за встановлення вікового обмеження для користувачів соціальних мереж.
Ключові теги: ЄС
 

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