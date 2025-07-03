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АНАЛІТИКА

WSJ: США зупинили поставку Україні зброї, яка вже перебувала в Польщі

WSJ: США зупинили поставку Україні зброї, яка вже перебувала в Польщі

 

Рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити деяку військову допомогу в Україні стосувалось зброї, що уже перебуває на складах у Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Wall Street Journal.

За словами співрозмовників WSJ у Білому домі та Конгресі, у Польщі на момент призупинення поставок зброї Україні перебували, серед іншого, "понад два десятки ракет Patriot PAC-3, понад два десятки систем протиповітряної оборони Stinger, ракет повітря-земля Hellfire та понад 90 ракет повітря-повітря AIM".

У Пентагоні заявили, що не йдеться про повне припинення допомоги Україні, натомість Трампу запропонують варіанти продовження військової допомоги, які відповідають його меті закінчити війну.

Нагадаємо, у вівторок в американських ЗМІ з'явились повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

У Міноборони України прокоментували, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

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